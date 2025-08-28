నర్మాలలో కలిసిన ఆ ఇద్దరు.. కరచాలనం చేసుకున్న కేటీఆర్-బండి సంజయ్ (video)
తెలంగాణ నర్మాలలో ఆసక్తికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. నర్మాలలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కాన్వాయ్లు ఒకే చోట కలుసుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు నాయకులు తమ వాహనాల నుండి దిగి ఒకరినొకరు పలకరించుకున్నారు. వారు కరచాలనం చేసుకోవడంతో గుమిగూడిన పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉత్సాహం వచ్చింది.
నర్మాలలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ పర్యటించారు. అలాగే వరద బాధిత ప్రాంతాలను అంచనా వేయడానికి కేటీఆర్ వెళ్తుండగా దారిలో ఇద్దరు నాయకులు కలిశారు.
పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. రెండు వైపుల నుండి ఉత్సాహంగా ఉన్న మద్దతుదారులు జై తెలంగాణ నినాదాలు చేస్తుంది. అయితే బీఆర్ఎస్-బీజేపీ విలీనం గురించి పుకార్లు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, రెండు పార్టీలు అలాంటి వాదనలను ఖండించాయి.