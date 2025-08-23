Marwadi go back: మార్వాడీ గో బ్యాక్.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో బంద్

తెలంగాణలోని వ్యాపారులు, స్థానికుల ఒక వర్గం ఇటీవల ప్రారంభించిన "మార్వాడీ గో బ్యాక్" ప్రచారం శుక్రవారం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (OUJAC) ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో బంద్ పాటించడంతో ఊపందుకుంది. దీనికి వివిధ వ్యాపారుల సంఘాలు మద్దతు ఇచ్చాయి.
హైదరాబాద్లోని కొన్ని వాణిజ్య ప్రాంతాలలో యాదాద్రి, గజ్వేల్, దుబ్బాక, నారాయణపేట, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, జనగాం, అమంగల్, నల్గొండతో సహా వివిధ పట్టణాలలో వ్యాపారులు తమ షట్టర్లను మూసివేసారు.
ఆర్య వైశ్య, విశ్వబ్రాహ్మణులు, విశ్వకర్మ సంఘాలు మద్దతు ఇచ్చిన బంద్ పిలుపుకు ప్రతిస్పందనగా కొన్ని పట్టణాలలో విద్యాసంస్థలు కూడా మూసివేయబడ్డాయి.
రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వ్యాపారులు, స్థానికులు ర్యాలీలు నిర్వహించారు. వారు 'మార్వాడీ గో బ్యాక్' నినాదాలు చేశారు. మార్వాడీ వ్యాపారాలు "స్థానికులపై దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నాయని, వారి జీవనోపాధిని లాక్కుంటున్నాయని" వారు ఆరోపించారు.
కిరాణా దుకాణాలు, మొబైల్ ఫోన్ దుకాణాల యజమానులు, వ్యాపారుల సంఘాల యజమానులు నిరసనలలో పాల్గొన్నారు. మహబూబాబాద్లో వ్యాపారులు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ నిర్వహించినందుకు 50 మంది నిరసనకారులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
హైదరాబాద్లో, బంద్ పిలుపు దృష్ట్యా, పోలీసులు ఓయూజాక్ చైర్మన్ కె. తిరుపతి రెడ్డి, తెలంగాణ క్రాంతి దళ్ అధ్యక్షుడు సంగంరెడ్డి పృథ్వీరాజ్లను ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్లోని హబ్సిగూడలో ఓయూజాక్, ఆదివాసీ విద్యార్థి సంఘం నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించింది. వెనుక బ్యాడ్జీలు ధరించి, మార్వాడీల ఆభరణాల దుకాణాల ముందు నిరసనకారులు టైర్లు తగలబెట్టారు. పోలీసులు నిరసనకారులను అరెస్టు చేశారు.
తిరుపతి రెడ్డి బంద్లో పాల్గొనాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. మార్వాడీ వ్యాపారులు మోసపూరిత వ్యూహాల ద్వారా తెలంగాణ వ్యాపారులను దోపిడీ చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్ర పాలకుల దురాగతాలపై పోరాడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించామని, కానీ రాజస్థాన్, గుజరాత్లోని మార్వాడీలు తెలంగాణను దోచుకుంటున్నారని ఆయన అన్నారు. వైశ్య వికాస్ వేదిక మరియు ఇతర వాణిజ్య సంఘాలు తెలంగాణ బంద్కు మద్దతు ఇచ్చాయి.
సికింద్రాబాద్లోని మోండా మార్కెట్లో పార్కింగ్ సమస్యపై కొంతమంది దళిత యువకులు, మార్వాడీల మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత 'మార్వాడీ గో బ్యాక్' ఉద్యమం ఇటీవల ప్రారంభమైంది.
హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు స్థాపించిన వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలు 89 శాతం ఉద్యోగాలను స్థానికులకు అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. స్థానిక వ్యాపారాలను రక్షించడానికి, తెలంగాణేతర నివాసితులు రాష్ట్రంలో భూమిని కొనుగోలు చేయకుండా నిరోధించడానికి చట్టం చేయాలని కూడా పాల్గొనేవారు డిమాండ్ చేశారు.