Sudhakar Reddy: సీపీఐ సీనియర్ నాయకుడు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి మృతి

భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ (సీపీఐ) సీనియర్ నాయకుడు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి శుక్రవారం రాత్రి అర్థరాత్రి కన్నుమూశారని పార్టీ వర్గాలు శనివారం తెలిపాయి. ఆయన వయస్సు 83. పార్టీలకు అతీతంగా పలువురు నాయకులు ఆయన మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
2012- 2019 వరకు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన మాజీ ఎంపీ వృద్ధాప్య సంబంధిత వ్యాధులకు చికిత్స పొందుతూ ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచారు. సుధాకర్ రెడ్డికి భార్య విజయలక్ష్మి, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
1998-2004లో నల్గొండ నియోజకవర్గం నుండి లోక్సభకు రెండుసార్లు ఎన్నికయ్యారు. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు సుధాకర్ రెడ్డి కుమారుడిగా మార్చి 25, 1942న తెలంగాణలోని మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని కంచుపాడు గ్రామంలో జన్మించారు. ఆయన తన రాజకీయ జీవితాన్ని ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ (AISF) నుండి ప్రారంభించారు.
కర్నూలులోని ఉస్మానియా కళాశాల నుండి బిఎ పూర్తి చేసి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి న్యాయశాస్త్రంలో పట్టా పొందారు. కార్మికుల హక్కులు- సామాజిక న్యాయం పట్ల ఆయన అచంచలమైన నిబద్ధతకు విస్తృతంగా గౌరవించబడ్డారు. వామపక్ష ఉద్యమానికి అంకితభావంతో, అనేక అట్టడుగు స్థాయి పోరాటాలలో పాల్గొన్నారు.
సుధాకర్ రెడ్డి అణగారిన వర్గాల పక్షాన నిలిచిన న్యాయవాదిగా, కార్మిక వర్గానికి స్పష్టమైన గొంతుకగా పేరుగాంచాడు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన చివరి కమ్యూనిస్ట్ ప్రముఖులలో ఆయన ఒకరు. ఆయన మరణ వార్త తెలియగానే సీపీఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి డి. రాజా, జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ, ఇతర నాయకులు ఆసుపత్రిని సందర్శించారు.
పార్టీ కార్యకర్తలు, ఆయన అనుచరులు అంతిమ నివాళులు అర్పించడానికి వీలుగా శనివారం ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు సుధాకర్ రెడ్డి భౌతికకాయాన్ని హిమాయత్నగర్లోని సీపీఐ కార్యాలయంలో ఉంచుతారు.
కుటుంబ సభ్యులు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సీపీఐ కార్యాలయం నుండి గాంధీ ఆసుపత్రికి ఊరేగింపుగా తీసుకువెళతామని, అక్కడ ఆయన మృతదేహాన్ని గాంధీ మెడికల్ కాలేజీకి విరాళంగా ఇస్తామని తెలిపారు.
సుధాకర్ రెడ్డి మరణం పట్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, మృతుల కుటుంబాలకు తన హృదయపూర్వక సానుభూతిని తెలియజేశారు.
నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి జాతీయ స్థాయి నాయకుడిగా, వామపక్ష ఉద్యమాలలో, అనేక ప్రజా పోరాటాలలో చురుకుగా పాల్గొన్నారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
నల్గొండ నుండి రెండుసార్లు పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఎన్నికైన గొప్ప నాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రి ఆయనను కొనియాడారు. భారత రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన గొప్ప నాయకుడిని దేశం కోల్పోయిందని ముఖ్యమంత్రి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
మారుమూల గ్రామం నుండి సీపీఐలో జాతీయ నాయకత్వానికి సుధాకర్ రెడ్డి చేసిన ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క కూడా నివాళులు అర్పించారు.