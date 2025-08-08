రేవంత్ రెడ్డికి కేసీఆర్ అంటే భయం పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది: కేటీఆర్
బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పార్టీ కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతూ మరోసారి సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేశారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కేసీఆర్ అంటే భయం పెరిగినట్లు కనిపిస్తోందని కేటీఆర్ అన్నారు. కేసీఆర్ ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నప్పటికీ, ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఢిల్లీలో లేదా బహిరంగ సమావేశాలలో అయినా, ప్రతి అవకాశంలోనూ రేవంత్ ఆయనను ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నారు.
ప్రస్తుత వ్యవహారాల్లో కూడా చురుగ్గా పాల్గొనని వ్యక్తికి రేవంత్ ఎందుకు అంత భయపడుతున్నాడని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణలో 42 శాతం రిజర్వేషన్లు సాధించడానికి రేవంత్ చేసిన విఫల ప్రయత్నాన్ని కూడా కేటీఆర్ విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రేవంత్ దానిని పూర్తి చేయలేకపోతే, ఢిల్లీలోని కేంద్ర నాయకత్వం తన డిమాండ్లకు అంగీకరిస్తుందని ఆయన ఎలా ఆశించగలరని ఆయన ఎత్తి చూపారు.
ఢిల్లీలో కూడా రేవంత్ కేసీఆర్ పేరు పెట్టడం ఒక ముఖ్యాంశంగా మారిందన్నారు. రాహుల్ గాంధీతో రేవంత్ స్నేహం, మోదీతో ఆయనకున్న శత్రుత్వం, చంద్రబాబుతో ఆయనకున్న జల వివాదం అన్నీ కూడా ఆయన రాజకీయ నాటకమని అభివర్ణించారు.
ఆసక్తికరంగా, కేసీఆర్ స్వయంగా ఒకప్పుడు టీడీపీతో ఉన్నారని, వాజ్పేయి హయాంలో క్యాబినెట్ మంత్రిగా పనిచేశారని, తరువాత సోనియా గాంధీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారని ఒక సోషల్ మీడియా యూజర్ ఎత్తి చూపారు. చివరికి, రాజకీయాలు ఒక ఆట అని, ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత ఎజెండా ప్రకారం ఆడుతారని కేటీఆర్ తేల్చిచెప్పారు.