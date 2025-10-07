YCP Digital Book: వైకాపా డిజిటల్ బుక్.. జగన్కు తలనొప్పి
వైకాపా అధినేత జగన్ తన పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధికార పార్టీకి చెందిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇస్తూ డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించారు. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది చాలా భిన్నమైన చిత్రాన్ని చిత్రీకరిస్తోంది.
డిజిటల్ పుస్తకంలో మొదటి ఫిర్యాదు వైకాపాకి చెందిన విడదల రజినిపై జరిగింది. ఇది పార్టీ చీఫ్ జగన్ని ఇబ్బంది పెట్టింది. ఇప్పుడు, మరో వైకాపా నాయకురాలు, మడకశిర మాజీ ఎమ్మెల్యే తిప్పేస్వామిపై కూడా ఇలాంటి కేసు వచ్చింది. కౌన్సిలర్ ప్రియాంక, ఆమె తండ్రి విక్రమ్ తనను మున్సిపల్ చైర్మన్గా చేస్తానని హామీ ఇచ్చి తిప్పేస్వామి రూ.25 లక్షలు తీసుకున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు.
డొక్కలపల్లి గ్రామానికి చెందిన రామరాజు చేసిన మరో ఫిర్యాదులో అంగన్వాడీ హెల్పర్ ఉద్యోగం ఇప్పించడానికి రూ.75,000 తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. టీడీపీ రెడ్ బుక్ను ఎదుర్కోవడానికి జగన్ డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించారు. తాను తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తమను వేధించిన వారికి న్యాయం జరుగుతుందని తన కేడర్కు హామీ ఇచ్చారు.
నేరస్థులను శిక్షించడం, తన పార్టీ సభ్యులను రక్షించడం గురించి ఆయన ధైర్యంగా వాదనలు చేశారు. కానీ ప్రత్యర్థులను బహిర్గతం చేయడానికి బదులుగా, డిజిటల్ పుస్తకం వైకాపా నాయకులపైనే ఫిర్యాదులతో నిండి ఉంది. జగన్ పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారింది. అయితే అతని పార్టీ సభ్యులు ఈ విషయంపై మౌనంగా ఉన్నారు.