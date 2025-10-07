మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (16:39 IST)

YCP Digital Book: వైకాపా డిజిటల్ బుక్.. జగన్‌కు తలనొప్పి

Jagan
వైకాపా అధినేత జగన్ తన పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధికార పార్టీకి చెందిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇస్తూ డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించారు. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది చాలా భిన్నమైన చిత్రాన్ని చిత్రీకరిస్తోంది. 
 
డిజిటల్ పుస్తకంలో మొదటి ఫిర్యాదు వైకాపాకి చెందిన విడదల రజినిపై జరిగింది. ఇది పార్టీ చీఫ్ జగన్‌ని ఇబ్బంది పెట్టింది. ఇప్పుడు, మరో వైకాపా నాయకురాలు, మడకశిర మాజీ ఎమ్మెల్యే తిప్పేస్వామిపై కూడా ఇలాంటి కేసు వచ్చింది. కౌన్సిలర్ ప్రియాంక, ఆమె తండ్రి విక్రమ్ తనను మున్సిపల్ చైర్మన్‌గా చేస్తానని హామీ ఇచ్చి తిప్పేస్వామి రూ.25 లక్షలు తీసుకున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
డొక్కలపల్లి గ్రామానికి చెందిన రామరాజు చేసిన మరో ఫిర్యాదులో అంగన్‌వాడీ హెల్పర్ ఉద్యోగం ఇప్పించడానికి రూ.75,000 తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. టీడీపీ రెడ్ బుక్‌ను ఎదుర్కోవడానికి జగన్ డిజిటల్ పుస్తకాన్ని ప్రారంభించారు. తాను తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తమను వేధించిన వారికి న్యాయం జరుగుతుందని తన కేడర్‌కు హామీ ఇచ్చారు. 
 
నేరస్థులను శిక్షించడం, తన పార్టీ సభ్యులను రక్షించడం గురించి ఆయన ధైర్యంగా వాదనలు చేశారు. కానీ ప్రత్యర్థులను బహిర్గతం చేయడానికి బదులుగా, డిజిటల్ పుస్తకం వైకాపా నాయకులపైనే ఫిర్యాదులతో నిండి ఉంది. జగన్ పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారింది. అయితే అతని పార్టీ సభ్యులు ఈ విషయంపై మౌనంగా ఉన్నారు.

Raviteja: మాస్ జాతర లో ఆర్‌పిఎఫ్ పాత్ర గురించి రవితేజ ఏమన్నాడో తెలుసా!మాస్ మహారాజా రవితేజ అభిమానులతో పాటు, తెలుగు సినీ ప్రియులంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం మాస్ జతర. రవితేజ, శ్రీలీల జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. హాస్యం, భావోద్వేగాలు మరియు మాస్ అంశాలతో నిండిన వినోదభరితమైన కుటుంబ చిత్రంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న 'మాస్ జతర' సినిమా, భారీ అంచనాల నడుమ అక్టోబర్ 31న థియేటర్లలో అడుగుపెట్టనుంది.

Chiru: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు కోసం సర్ ప్రైజ్ ఇవ్వనున్న అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతార కాంబినేషన్ లో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న చిత్రం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం తర్వాత చిరంజీవి అనిల్ రావిపూడి చేస్తున్న చిత్రం. ఈసినిమాకు ముందే అనిల్ డేట్స్ చిరంజీవికి వున్నా సాంకేతిక కారణాలవల్ల సెట్ కాలేదు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, చిరంజీవిని నలభై ఏళ్ళ వాడిగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. దానితోపాటు విక్టరీ వెంకటేష్ కూడా నటిస్తున్నారు.

Priyadarshi: యువత అల్లరి, రహస్యాన్ని సమాన స్థాయిలో మిళితం చేసే మిత్ర మండలి ట్రైలర్నిర్మాత బన్నీ వాస్ స్థాపించిన బి.వి. వర్క్స్ సమర్పణలో సప్త అశ్వ మీడియా వర్క్స్, వైరా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పతాకాలపై కళ్యాణ్ మంతిన, భాను ప్రతాప, డా. విజయేందర్ రెడ్డి తీగల నిర్మిస్తున్న చిత్రం మిత్ర మండలి. సోమరాజు పెన్మెత్స సహ నిర్మాత. ఈ వినోదభరిత చిత్రానికి నూతన దర్శకుడు విజయేందర్ ఎస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Yash: కేజీఎఫ్ చాప్టర్-2తో టాక్సిక్ పోటీపడలేదు.. యష్ వల్లే అంతా జరిగింది: కేఆర్కేబాలీవుడ్ సినీ విశ్లేషకుడు కమల్ ఆర్ ఖాన్ కేఆర్కే మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్‌గా మారిన కేఆర్కే ప్రస్తుతం కన్నడ నటుడు యష్‌పై పడ్డాడు. అతనిని టార్గెట్ చేస్తూ కేఆర్కే చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. యష్ రాబోయే పీరియాడికల్ యాక్షన్-డ్రామా, టాక్సిక్‌ సినిమా పనులను తప్పుబట్టాడు. యష్ ఈ సినిమా ప్రతి అంశం అంటే, రచన, దర్శకత్వంలో తలదూర్చుతున్నాడని కేఆర్కే ఆరోపించారు.

మా కుమార్తె ముఖాన్ని అందుకే చూపించడం లేదు : ఉపాసనతమ కుమార్తె ముఖాన్ని బాహ్య ప్రపంచానికి చూపించకపోవడానికి ఒక కారణం ఉందని సినీ హీరో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన అంటున్నారు. రామ్ చరణ్ - ఉపాసనల గారాలపట్టి క్లీన్‌కారా. ఆ చిన్నారి ముఖాన్ని ఇప్పటివరకు బాహ్య ప్రపంచానికి చూపించలేదు. దీనిపై అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అసలు కారణాన్ని ఉపాసన తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. తాము ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామో వివరిస్తూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
