CBN-Jagan: తిరుపతితో పాటు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, వైకాపా చీఫ్ జగన్కు బాంబు బెదిరింపులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాంబు బెదిరింపులు ఉద్రిక్తతను సృష్టించాయి. అనుమానిత స్లీపర్ ఉగ్రవాదుల అరెస్టు చేసిన కొన్ని రోజుల్లోనే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాసాలు, అలాగే తిరుపతి ఆలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపులు వచ్చాయి.
హోలీ ఇస్లామిక్ ఫ్రైడే బ్లాస్ట్స్ అని పిలుచుకునే ఒక సంస్థ నుండి వచ్చిన ఈమెయిల్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధిక తీవ్రత గల బాంబు దాడులకు ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. దీంతో పోలీసులు హై అలర్ట్లో ఉన్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో భద్రతను పెంచారు. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
అక్టోబర్ 6న చంద్రబాబు నాయుడు తిరుపతికి వెళ్లనున్నారు. పోలీసులు, బాంబు స్క్వాడ్లు తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తిలోని అనేక ప్రదేశాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. భద్రతా బృందాలు తిరుపతి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సమీపంలోని హెలిప్యాడ్ను కూడా కూల్చివేస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే పోలీసులు ఈ వివరాలను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA)కి పంపారు. ఈ విధంగా గతంలో కూడా నకిలీ మెయిల్లు వచ్చాయి. ఇప్పటివరకు జరిగిన కూంబింగ్ కార్యకలాపాలలో ఖచ్చితమైన ఏమీ కనుగొనబడలేదు.
మరోవైపు తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్, గవర్నర్ భవనాలతో పాటు నటి త్రిష ఇంటికి సైతం బాంబు బెదిరింపు కాల్స్ రావడం సంచలనం రేపింది. దీంతో తమిళనాడు పోలీసులు డాగ్ స్క్వాడ్ సహాయంతో ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు దొరక్కపోవడంతో అది ఫేక్ కాల్ అని తేల్చారు.
అయినప్పటికీ చెన్నై అళ్వార్పేటలోని సీఎం స్టాలిన్ నివాసం వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా బెదిరింపు కాల్స్ చేసిన వ్యక్తి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.