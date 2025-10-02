Midhun Reddy: మిధున్ రెడ్డిని పట్టించుకోని వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో అరెస్టయిన వైసీపీ ఎంపీ మిధున్ రెడ్డిని వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదని.. పక్కనబెట్టేశారని.. ఆయన్ని కలవకుండా దాటవేశారని.. ఇలా రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయి. సాధారణంగా జగన్కు జైలులో తన పార్టీ నాయకులను పరామర్శించే అలవాటు ఉండేది. గతంలో నందిగం సురేష్, పిన్నెల్లి రామకృష్ణ రెడ్డి, కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డిల విషయంలో కూడా ఇది జరిగింది.
అయితే, వైకాపా చీఫ్ జగన్ ఏ కారణం చేతనో పెద్దిరెడ్డి మిధున్ రెడ్డిని జైలులో కలవకుండా తప్పించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో అరెస్టయిన వైసీపీ ఎంపీ మిధున్ రెడ్డి 71 రోజులు రాజమండ్రి జైలులో గడిపారు. కానీ ఒక్కసారి కూడా జగన్ ఆయనను కలవలేదు. గతంలో, జగన్ జైలులో మిధున్ను కలవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అది నిజంగా జరగలేదు.
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడానికి కొన్ని రోజుల పాటు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేయబడినప్పటికీ, ఆయన జగన్ను కలిసినట్లు బహిరంగంగా ఎటువంటి వార్తలు రాలేదు.
గత కొన్ని రోజులుగా మిధున్ రెడ్డి జైలు నుండి బయటకు వచ్చినప్పటికీ, విచిత్రంగా, జగన్ ఇప్పటికీ తన పార్టీ ఎంపీని కలవడానికి సమయం తీసుకోలేదు. కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు జగన్ మద్యం కుంభకోణం పరిణామాలకు భయపడుతున్నారని, అందుకే మిధున్ను దూరంగా ఉంచి, మిధున్ రెడ్డిని కలవకుండా చేస్తున్నారని అభిప్రాయపడుతున్నారు.