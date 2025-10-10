120 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం.. ఒడిశా నుండి గంజాయి.. ఉపాధ్యాయుడు, భార్య..?
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి హైదరాబాద్కు గంజాయిని అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలోని ముగ్గురు సభ్యులను సూర్యాపేట పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఆపరేషన్లో 120 కిలోల గంజాయి, ఒక కారు, మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుల్లో ఒక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు, అతని భార్య ఉన్నారు. వారు ఒడిశా నుండి గంజాయిని తీసుకువచ్చారని ఆరోపించారు.
నిందితులను హైదరాబాద్లోని ఈసీఐఎల్కు చెందిన కణం రమేష్, విజయనగరం జిల్లాలోని సీతారాంపురం గ్రామానికి చెందిన పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు చాపల అశోక్, అతని భార్య చాపల ఎరుకమ్మ అలియాస్ రోహిణిగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం విజయవాడలో నష్టాల్లో ఉన్న బియ్యం వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
సెప్టెంబర్ 22న, అశోక్ ఒడిశా నుండి 110 కిలోల గంజాయిని కొనుగోలు చేసి విజయవాడలోని రమేష్ అద్దెకు తీసుకున్న ఇంటికి తరలించారు. రమేష్ తన కారులో ఆ అక్రమ వస్తువులను లోడ్ చేసుకుని మరుసటి రోజు హైదరాబాద్కు బయలుదేరాడు.
మార్గమధ్యలో, కోదాడ శివార్లలోని పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలోని ఒక షెడ్లో గంజాయిని దాచిపెట్టాడు. కోదాడ పోలీసులు, పక్కా సమాచారం మేరకు, దాచిన వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.