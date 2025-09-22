సహోద్యోగుల వేధింపులు.. మహిళా టీచర్పై వేధింపులు.. భర్త అస్సాంలో.. భార్య ఆత్మహత్య
సహోద్యోగుల వేధింపుల కారణంగా 29 ఏళ్ల ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు తన ఇంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటన సెప్టెంబర్ 19న జరిగింది. ఆ మహిళ భర్త ఆదిబట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమె పాఠశాలలోని ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు తనను వేధిస్తున్నారని, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపించింది. దీని కారణంగా ఆమె ఉరి వేసుకుందని వారు ఆదివారం తెలిపారు.
మరణించిన టీచర్ అస్సాంకు చెందిన సైన్స్ టీచర్. వ్యాపారం నిమిత్తం అస్సాంలో ఉన్న ఆ మహిళ భర్తకు పోలీసులు తన భార్య మరణం గురించి సమాచారం అందించారు. ఆమె భర్త సెప్టెంబర్ 20న ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో, ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న తాను, తన భార్య అస్సాం నుండి హైదరాబాద్కు వెళ్లామని పేర్కొన్నారు. గత ఆరు నెలలుగా ఆ ఇద్దరు తనను వేధిస్తున్నారని, అయితే తాను గతంలో ఫోన్లో వారిని మందలించానని ఆరోపించింది.
అయితే, సెప్టెంబర్ 15న తాను అస్సాంకు వెళ్లిన తర్వాత వేధింపులు తీవ్రమయ్యాయని, చివరికి తన భార్య ఆత్మహత్యకు దారితీసిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా, ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులపై ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన వారిపై కేసు నమోదు చేసి, వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.