మార్కెట్ అస్థిరతల మధ్య టాటా ఫ్లెక్సీ క్యాప్- టాటా మల్టీ అసెట్ ఫండ్ల వైపు హైదరాబాద్ పెట్టుబడిదారులు
హైదరాబాద్: ఇటీవలి కాలంలో మార్కెట్లు చాలా హెచ్చు తగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఈ సమయంలో పెట్టుబడిదారులకు వృద్ధి, స్థిరత్వాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యూహాలు అవసరం. ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్లు, మల్టీ అసెట్ కేటాయింపు ఫండ్లు వాటి వైవిధ్యం, అనుకూలత వల్ల ఎక్కువమందిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి, పెట్టుబడిదారులు అనిశ్చితిని నావిగేట్ చేయడంలో సహాయపడుతున్నాయి.
నేటి మార్కెట్ అస్థిరత, వైవిధ్యంతో సౌకర్యంను కలిపే పెట్టుబడి వ్యూహాలను కోరుతోంది. లార్జ్, మిడ్, స్మాల్ క్యాప్లలో డైనమిక్ కేటాయింపు ద్వారా ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్లు దీనిని అందిస్తాయి, అయితే మల్టీ అసెట్ కేటాయింపు ఫండ్లు ఈక్విటీలు, స్థిర ఆదాయం, బంగారం, వస్తువులలో ఎక్స్పోజర్ను వ్యాప్తి చేయడం ద్వారా స్థిరత్వంను పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తాయి, అని టాటా అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఫండ్ మేనేజర్ శైలేష్ జైన్ అన్నారు.
ఏఎంఎఫ్ఐ డేటా ప్రకారం, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్లలోకి నికర ఇన్ఫ్లోలు 2025లో (ఆగస్టు వరకు) రెట్టింపు అయ్యాయి, ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో రూ.22,751.3 కోట్ల నుండి రూ. 46,867 కోట్లకు పెరిగింది. అయితే బహుళ ఆస్తి కేటాయింపు నిధులు రూ. 23,989.3 కోట్లను సేకరించాయి. ఇది హైబ్రిడ్ విభాగాలలో రెండవ అత్యధికం. పరిశ్రమ ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తూ, టాటా ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్, టాటా మల్టీ అసెట్ అలోకేషన్ ఫండ్ కూడా ఆకర్షణను పొందాయి, వాటి సగటు ఆస్తులు నిర్వహణలో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ 12.5%, 27% వృద్ధి చెంది ఆగస్టు 31, 2025 నాటికి వరుసగా రూ. 3,385 కోట్లు మరియు రూ. 4,040 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. టాటా ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ 2025లో ఇప్పటివరకు రూ. 456 కోట్ల ఇన్ఫ్లోలను అందుకుంది, ఇది గత సంవత్సరం స్థాయిల కంటే రెట్టింపు, హైదరాబాద్ పెట్టుబడులు 74% పెరిగి రూ. 7.39 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
ఫ్లెక్సీ క్యాప్, మల్టీ అసెట్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు స్మార్ట్ అసెట్ కేటాయింపు ఫ్రేమ్వర్క్ను అందిస్తాయి. పోర్ట్ఫోలియోలు చురుగ్గా ఉండటానికి, అవకాశాలను ఒడిసిపట్టటానికి, మార్కెట్ షాక్లను తట్టుకోవడానికి సహాయపడతాయి. హైదరాబాద్లోని పెట్టుబడిదారుల ప్రోత్సాహకరమైన భాగస్వామ్యం అటువంటి వైవిధ్యభరితమైన విధానాలపై వారి పెరుగుతున్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది అని జైన్ అన్నారు.