శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025 (19:55 IST)

గోడాడీ ఎయిరో సైట్ డిజైనర్: ఒక చిన్న సంభాషణతో నిమిషాల్లో లైవ్ వర్డ్‌ప్రెస్ సైట్‌

smallscale business
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చిన్న వ్యాపారాల కోసం వర్డ్‌ప్రెస్‌తో ఆన్‌లైన్‌లో వ్యాపారాన్ని తీసుకురావడం ఇప్పుడు మరింత సులభం మరియు వేగవంతం అయ్యింది. ఈరోజు గోడాడీ తన కొత్త AI-ఆధారిత వెబ్‌సైట్ బిల్డర్ అయిన గోడాడీ ఎయిరో సైట్ డిజైనర్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది, ఇది కేవలం ఒక చిన్న సంభాషణ ఆధారంగా పూర్తి వర్డ్‌ప్రెస్ సైట్‌ను నిర్మిస్తుంది.
 
గ్లోబల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ సర్వే ప్రకారం, 80% చిన్న వ్యాపార యజమానులు రాబోయే 12 నెలల్లో తమ చిన్న వ్యాపారాలు పెద్ద వ్యాపారాలతో పోటీ పడటానికి AI సహాయపడుతుందని అంగీకరిస్తున్నారు. ఇంకా, భారతీయ చిన్న వ్యాపార యజమానులు AI సాధనాలను ఉపయోగించడం ద్వారా వారానికి 15 గంటలు ఆదా చేస్తున్నారని అంచనా వేస్తున్నారు, ఇది వారి వెబ్‌సైట్ నిర్మాణ అవసరాలకు ఎయిరో సైట్ డిజైనర్‌ను ఒక గొప్ప సాధనంగా చేస్తుంది.
 
వర్డ్‌ప్రెస్ సైట్‌ను వేగంగా లైవ్‌లోకి తీసుకురావడానికి, కోడ్ రాయడం మరియు టెంప్లేట్‌లతో గడపడం ఒక పాత పద్ధతి, అని గోడాడీ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ సీనియర్ డైరెక్టర్ సెర్గెజ్ గ్రివ్‌కోవ్ అన్నారు. మీరు మీ వ్యాపారాన్ని ఒక వాక్యంలో వివరించగలిగితే, ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ దానిని పేజీలు, కంటెంట్, చిత్రాలుగా మారుస్తుంది, తద్వారా మీరు నిమిషాల్లో ప్రచురించి, మీ సమయాన్ని ముఖ్యమైన పనులపై కేటాయించవచ్చు.
 
ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ వినియోగదారులను ఒక సాధారణ టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్‌తో వ్యాపార ఆలోచనను వివరించడానికి అనుమతిస్తుంది (ఉదాహరణకు, నేను జైపూర్‌లో చేతివృత్తుల వ్యాపారం నడపాలనుకుంటున్నాను), మరియు ఈ సాధనం కంటెంట్, చిత్రాలు, లేఅవుట్ మరియు అన్నింటితో ప్రచురణకు-సిద్ధంగా ఉన్న వెబ్‌సైట్‌ను రూపొందిస్తుంది. 
 
ఆలోచన నుండి వ్యాపార ప్రారంభం వరకు వేగవంతమైన మార్గం
ఇకపై టెంప్లేట్‌లతో కుస్తీ పట్టాల్సిన అవసరం లేదు లేదా స్టాక్ చిత్రాలను వెతకడానికి, ప్లేస్‌హోల్డర్ టెక్స్ట్ రాయడానికి గంటల సమయం గడపాల్సిన పనిలేదు. ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ ఆలోచన నుండి ప్రచురించబడిన వర్డ్‌ప్రెస్ వెబ్‌సైట్ వరకు కాలక్రమాన్ని తగ్గిస్తుంది, చిన్న వ్యాపార యజమానులు తమకు ఇష్టమైన పనిని చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గోడాడీ యొక్క మేనేజ్డ్ హోస్టింగ్ ఫర్ వర్డ్‌ప్రెస్ ఆఫరింగ్‌లో భాగంగా అందుబాటులో ఉన్న ఎయిరో సైట్ డిజైనర్, డొమైన్‌లు, మార్కెటింగ్, వాణిజ్యం మరిన్నింటి కోసం గోడాడీ యొక్క విస్తృతమైన ఉత్పత్తి ఆఫరింగ్‌లతో ఏకీకృతం చేయబడింది.
 
నిపుణులను వేగంగా పిచ్ చేయడానికి, ప్రోటోటైప్ చేయడానికి, ప్రచురించడానికి శక్తివంతం చేయడం
ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ బహుళ క్లయింట్‌లను నిర్వహించే డిజిటల్ ఏజెన్సీలు, ఫ్రీలాన్సర్‌లకు కూడా ఒక శక్తివంతమైన మిత్రుడు. ఇది నిపుణులను నిమిషాల్లో ప్రాథమిక సంప్రదింపుల నుండి మొదటి డ్రాఫ్ట్ వరకు వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది, పునరావృతమయ్యే శ్రమతో కూడిన పనిని తొలగిస్తుంది, తద్వారా వారు వ్యూహం, వినియోగదారు అనుభవం, క్లయింట్లు వాస్తవంగా చెల్లించే అధిక-విలువ సేవలపై దృష్టి పెట్టగలరు.

Washi Yo Washi from OG: పవన్ పాడిన వాషి యో వాషి సాంగ్ రిలీజ్.. ఫ్యాన్స్‌కు మెగా విందు

Washi Yo Washi from OG: పవన్ పాడిన వాషి యో వాషి సాంగ్ రిలీజ్.. ఫ్యాన్స్‌కు మెగా విందుప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులందరికీ ఒక పెద్ద సర్‌ప్రైజ్ వచ్చేసింది. ఓజీ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా పాడిన వాషి యో వాషి అనే ప్రత్యేక గీతాన్ని తాజాగా చిత్ర బృందం ఆవిష్కరించింది. ఈ సర్‌ప్రైజ్‌తో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది. ఇప్పటికే వాషి యో వాషి అంటూ సామాజిక మాధ్యమాలు మారుమోగిపోతున్నాయి. విడుదలైన క్షణాల్లోనే శ్రోతల మన్ననలు పొందుతూ.. ఈ గీతం సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. అభిమానులు దీనిని మెగా విందు అని అభివర్ణిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ మరపురాని సర్‌ప్రైజ్ అందించిన ఓజీ చిత్ర బృందాన్ని అభినందిస్తున్నారు.

Bhadrakali review: సమకాలీన రాజకీయచతురతతో విజయ్ ఆంటోని భద్రకాళి చిత్రం రివ్యూ

Bhadrakali review: సమకాలీన రాజకీయచతురతతో విజయ్ ఆంటోని భద్రకాళి చిత్రం రివ్యూకథానాయకుడు విజయ్ ఆంటోనీ చిత్రాలు వైవిధ్యంగా కనిపిస్తాయి. మొదటినుంచి భిన్నమైన కథలను ఆయన ఎంచుకుంటున్నారు. బిచ్చగాడుతో అది మరింత పేరు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా భద్రకాళి పేరుతో సినిమా చేశారు. సమకాలీన రాజకీయ నేపథ్యంగా ఆయన చెప్పారు. మరి సినిమా ఎలా ఉందో సమీక్షలో చూద్దాం రండి.

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్ టీజర్ రిలీజైంది. ఈ టీజర్ సినిమాలోని హెవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ కు చిన్న శాంపిల్ చూపించింది. కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక ఎనర్జిటిక్ ఎంటర్ టైనర్ గా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. కుమార్ క్యారెక్టర్ లో రిచ్చెస్ట్ చిల్లర్ గయ్ గా కిరణ్ అబ్బవరం చేసిన సందడి, ఫన్ తో టీజర్ ఆకట్టుకుంది.

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్2022లో విడుదలైన కాంతార బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. పాన్-ఇండియా లెవెల్లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1 పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ముఫ్తీ పోలీస్ చిత్రాన్ని నిర్మాత జి. అరుల్ కుమార్ సమర్పణలో జి.ఎస్. ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు దినేష్ లెట్చుమనన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం పవర్ ఫుల్ టీజర్‌ లాంచ్ అయ్యింది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ టీజర్ థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో అంచనాలను పెంచింది. ఇంటర్నెట్ అంతటా ప్రేక్షకుల నుండి ప్రశంసలను అందుకుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరాటాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్హైదరాబాద్: జోస్ అలుక్కాస్, భారతదేశంలో నాణ్యమైన, వినూత్నమైన, ఫ్యాషన్ ఆభరణాలలో విశ్వసనీయ పేరు, సెప్టెంబర్ 13 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు బేగంపేటలోని వారి గ్రీన్‌ల్యాండ్స్ రోడ్ షోరూమ్‌లో ప్రపంచ స్థాయి వజ్రాలను కలిగి ఉన్న సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ షోను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఎక్స్‌పోను జోస్ అలుక్కాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాన్ అలుక్కాస్ ప్రారంభించారు. జోస్ అలుక్కాస్ సిగ్నేచర్ జ్యువెలర్ షోలో ప్రత్యేకమైన సమకాలీన డిజైన్లలో సహజ వజ్రాల అద్భుతమైన సేకరణ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా కత్తిరించిన ఈ శ్రేణి వజ్రాలను అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాలలలో పరీక్షించారు, బై-బ్యాక్ గ్యారెంటీ, తక్కువ తయారీ ఛార్జీలు ఉంటాయి.
