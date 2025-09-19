ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చిన్న వ్యాపారాల కోసం వర్డ్ప్రెస్తో ఆన్లైన్లో వ్యాపారాన్ని తీసుకురావడం ఇప్పుడు మరింత సులభం మరియు వేగవంతం అయ్యింది. ఈరోజు గోడాడీ తన కొత్త AI-ఆధారిత వెబ్సైట్ బిల్డర్ అయిన గోడాడీ ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది, ఇది కేవలం ఒక చిన్న సంభాషణ ఆధారంగా పూర్తి వర్డ్ప్రెస్ సైట్ను నిర్మిస్తుంది.
గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సర్వే ప్రకారం, 80% చిన్న వ్యాపార యజమానులు రాబోయే 12 నెలల్లో తమ చిన్న వ్యాపారాలు పెద్ద వ్యాపారాలతో పోటీ పడటానికి AI సహాయపడుతుందని అంగీకరిస్తున్నారు. ఇంకా, భారతీయ చిన్న వ్యాపార యజమానులు AI సాధనాలను ఉపయోగించడం ద్వారా వారానికి 15 గంటలు ఆదా చేస్తున్నారని అంచనా వేస్తున్నారు, ఇది వారి వెబ్సైట్ నిర్మాణ అవసరాలకు ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ను ఒక గొప్ప సాధనంగా చేస్తుంది.
వర్డ్ప్రెస్ సైట్ను వేగంగా లైవ్లోకి తీసుకురావడానికి, కోడ్ రాయడం మరియు టెంప్లేట్లతో గడపడం ఒక పాత పద్ధతి, అని గోడాడీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సీనియర్ డైరెక్టర్ సెర్గెజ్ గ్రివ్కోవ్ అన్నారు. మీరు మీ వ్యాపారాన్ని ఒక వాక్యంలో వివరించగలిగితే, ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ దానిని పేజీలు, కంటెంట్, చిత్రాలుగా మారుస్తుంది, తద్వారా మీరు నిమిషాల్లో ప్రచురించి, మీ సమయాన్ని ముఖ్యమైన పనులపై కేటాయించవచ్చు.
ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ వినియోగదారులను ఒక సాధారణ టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్తో వ్యాపార ఆలోచనను వివరించడానికి అనుమతిస్తుంది (ఉదాహరణకు, నేను జైపూర్లో చేతివృత్తుల వ్యాపారం నడపాలనుకుంటున్నాను), మరియు ఈ సాధనం కంటెంట్, చిత్రాలు, లేఅవుట్ మరియు అన్నింటితో ప్రచురణకు-సిద్ధంగా ఉన్న వెబ్సైట్ను రూపొందిస్తుంది.
ఆలోచన నుండి వ్యాపార ప్రారంభం వరకు వేగవంతమైన మార్గం
ఇకపై టెంప్లేట్లతో కుస్తీ పట్టాల్సిన అవసరం లేదు లేదా స్టాక్ చిత్రాలను వెతకడానికి, ప్లేస్హోల్డర్ టెక్స్ట్ రాయడానికి గంటల సమయం గడపాల్సిన పనిలేదు. ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ ఆలోచన నుండి ప్రచురించబడిన వర్డ్ప్రెస్ వెబ్సైట్ వరకు కాలక్రమాన్ని తగ్గిస్తుంది, చిన్న వ్యాపార యజమానులు తమకు ఇష్టమైన పనిని చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. గోడాడీ యొక్క మేనేజ్డ్ హోస్టింగ్ ఫర్ వర్డ్ప్రెస్ ఆఫరింగ్లో భాగంగా అందుబాటులో ఉన్న ఎయిరో సైట్ డిజైనర్, డొమైన్లు, మార్కెటింగ్, వాణిజ్యం మరిన్నింటి కోసం గోడాడీ యొక్క విస్తృతమైన ఉత్పత్తి ఆఫరింగ్లతో ఏకీకృతం చేయబడింది.
నిపుణులను వేగంగా పిచ్ చేయడానికి, ప్రోటోటైప్ చేయడానికి, ప్రచురించడానికి శక్తివంతం చేయడం
ఎయిరో సైట్ డిజైనర్ బహుళ క్లయింట్లను నిర్వహించే డిజిటల్ ఏజెన్సీలు, ఫ్రీలాన్సర్లకు కూడా ఒక శక్తివంతమైన మిత్రుడు. ఇది నిపుణులను నిమిషాల్లో ప్రాథమిక సంప్రదింపుల నుండి మొదటి డ్రాఫ్ట్ వరకు వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది, పునరావృతమయ్యే శ్రమతో కూడిన పనిని తొలగిస్తుంది, తద్వారా వారు వ్యూహం, వినియోగదారు అనుభవం, క్లయింట్లు వాస్తవంగా చెల్లించే అధిక-విలువ సేవలపై దృష్టి పెట్టగలరు.