Elon Musk: భారతదేశంలో తొలి టెస్లా కారు కొనుగోలు చేసిన సిద్ధార్థ్ జైన్
టెస్లా భారతదేశంలో అధికారికంగా కార్లను అమ్మడం ప్రారంభించింది. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి టెస్లాను ఐనాక్స్ గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ జైన్ కొనుగోలు చేశారు. ఈ మైలురాయిపై ఎలోన్ మస్క్ ఆయనను వ్యక్తిగతంగా అభినందించారు. భారతదేశంలో ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, టెస్లా మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతోంది.
మహారాష్ట్ర రవాణా మంత్రి ప్రతాప్ సర్నాయ్ ముందుగా తొలి డెలివరీని అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత సిద్ధార్థ్ జైన్ ప్రభుత్వ, కార్పొరేట్ రంగం నుండి టెస్లా వాహనం డెలివరీని పొందిన మొదటి వ్యక్తిగత కొనుగోలుదారుగా గుర్తింపు పొందారు.
సిద్ధార్థ్ జైన్ భారతదేశపు ప్రసిద్ధ మల్టీప్లెక్స్ చైన్ ఐనాక్స్ను కలిగి ఉన్న ఐనాక్స్ గ్రూప్కు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్. భారతదేశంలో మొదటి టెస్లా డెలివరీని ఆయనే తీసుకున్నారు.
దీనిపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తాను 2017లో టెస్లా ఫ్యాక్టరీని సందర్శించానని, అప్పటి నుండి కారు భారతదేశంలో లాంచ్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని సిద్ధార్థ్ జైన్ వెల్లడించారు.