గురువారం, 18 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025 (23:54 IST)

సిఎస్ఆర్ కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేసిన టాటా మోటర్స్, 2025లో 1.47 మిలియన్ల జీవితాలకు ప్రయోజనం

టాటా మోటర్స్ నేడు ఎక్సపాండింగ్ సర్కిల్స్ ఆఫ్ కేర్: డీపర్ కనెక్షన్స్, లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ శీర్షికన తమ 11వ వార్షిక కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సిఎస్ఆర్) నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ నివేదిక సమ్మిళిత అభివృద్ధికి అభిసరణ సూత్రంపై ఆధారపడిన కంపెనీ యొక్క వ్యూహాత్మక, కమ్యూనిటీ నేతృత్వంలోని విధానాన్ని వెల్లడిస్తుంది. కన్వర్జెన్స్ సూత్రంలో ప్రజలు, విధానం, ఉద్దేశ్యం వంటివి వ్యాప్తి చేయతగిన, స్థిరమైన మార్పును నడిపించడానికి సమలేఖనం చేయబడతాయి. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో, టాటా మోటర్స్ యొక్క సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా 1.47 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలకు సానుకూలంగా ప్రయోజనం చేకూర్చాయి, వీరిలో 56 శాతం లబ్ధిదారులు ఎస్సి/ఎస్టీ వర్గాలకు చెందినవారు.
 
వాతావరణ ప్రతికూలత, సామాజిక-ఆర్థిక అసమానతలు గుర్తించబడిన సంవత్సరంలో, ప్రోగ్రామ్ అమలు నుండి వ్యవస్థాగత పరివర్తనకు మారటం వరకూ టాటా మోటర్స్ బీద వర్గాలకు చెందిన కమ్యూనిటీలతో తమ అనుసంధానితను మరింతగా పెంచుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా 109 ఆకాంక్షాత్మక జిల్లాల్లో కార్యకలాపాలతో, కంపెనీ యొక్క సిఎస్ఆర్ వ్యూహం, జాతీయ ప్రాధాన్యతలు, అట్టడుగు వర్గాల అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యాప్తి చేయతగిన, ప్రతిరూప నమూనాల వైపు మార్పును ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ఈ సిఎస్ఆర్ విధానం గురించి టాటా మోటర్స్ సిఎస్ఆర్ హెడ్ వినోద్ కులకర్ణి మాట్లాడుతూ, మా సంరక్షణ వృత్తాన్ని విస్తరించడమంటే అంచులలో ఉన్నవారిని ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడం. గౌరవప్రదమైన జీవనోపాధిని కల్పించడం నుండి పర్యావరణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడం వరకు, సమానత్వంలో పాతుకుపోయిన, దీర్ఘకాలిక ప్రభావం కోసం నిర్మించబడిన పరిష్కారాలను మేము సహ-సృష్టిస్తూనే ఉన్నాము. మా తక్కువ లోనే ఎక్కువ తత్వశాస్త్రంతో, మేము ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా పెంచడంపై దృష్టి పెడతాము, ప్రభుత్వ పథకాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా బాగా  వెనుకబడిన వారికి అర్థవంతమైన ప్రయోజనాలను విస్తరిస్తాము అని అన్నారు.
 
వార్షిక సిఎస్ఆర్ నివేదిక ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 నుండి ముఖ్యాంశాలు
విస్తృత స్థాయిలో నీటి సంరక్షణ
గ్రామీణ మహారాష్ట్రలో 66 శాతం కరువును ఎదుర్కొన్నందున, టాటా మోటర్స్ యొక్క నీటి నిర్వహణ కార్యక్రమం 10 జిల్లాల్లో 356 నీటి వనరులను పునరుద్ధరించింది, 700 కోట్ల లీటర్ల అదనపు నీటి సామర్థ్యాన్ని సృష్టించింది. ఇది 7,000 మంది రైతులకు, 2.9 లక్షల మంది గ్రామస్తులకు ప్రయోజనం చేకూర్చింది, ఇది ప్రభుత్వ కలయిక, కమ్యూనిటీ యాజమాన్యం, డిజిటల్ పర్యవేక్షణపై నిర్మించిన స్కేలబుల్ మోడల్‌ను ప్రదర్శిస్తుంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో, కంపెనీ 25 కు పైగా జిల్లాల్లో 1,000 నీటి వనరులను పునరుద్ధరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
బీద వర్గాలకు చెందిన ప్రాంతాలలో గ్రామీణాభివృద్ధి
2018లో మొదట ప్రవేశపెట్టబడిన ఇంటిగ్రేటెడ్ విలేజ్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్(ఐవిడిపి) ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని 16 గ్రామ పంచాయతీలలో చురుకుగా ఉంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో, ఐవిడిపి నీతి ఆయోగ్ యొక్క బహుళ పేదరిక సూచిక ప్రకారం భారతదేశంలోని అత్యంత ఆకాంక్షాత్మక జిల్లాలలో రెండు అయిన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని శ్రావస్తి, బలరాంపూర్‌కు విస్తరించింది. 13 స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా, గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో తొమ్మిది నేపథ్య ప్రాంతాలు, 48 ప్రభుత్వ పథకాలతో సమలేఖనం చేయబడిన ఐవిడిపి, మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్ జిల్లాలోని గిరిజన బెల్ట్‌లో 18,000 మందికి పైగా ప్రజలపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపింది.
 
గౌరవప్రదమైన జీవనోపాధి దిశగా…
పూణేలో, వ్యర్థాలను సేకరించే 8,000 కుటుంబాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి కష్టకారి పంచాయతీతో టాటా మోటర్స్ భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. 1,814 మంది మహిళలను ఆరోగ్య పథకాలలో చేర్చింది. వారి పిల్లలకు విద్య, నైపుణ్యాన్ని సులభతరం చేసింది. నేషనల్ అప్రెంటిస్‌షిప్ ప్రమోషన్ స్కీమ్ (ఎన్ఏపిఎస్) కింద నలుగురు యువకులు టాటా మోటర్స్‌లో చేరారు. మహారాష్ట్రలో, 47 మంది కట్టు బానిస కార్మికులను రక్షించడానికి నిర్మాణ్ ఎన్ జిఓతో కంపెనీ కలిసి పనిచేసింది. భోసారిలో కామ్‌గర్ సమ్మాన్, సువిధ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. చట్టపరమైన సహాయం, హక్కులను పొందేందుకు 12,000 పైగా వలస కార్మికులకు సేవలు అందించింది.
 
పని ప్రదేశాల్లో సమ్మిళితను ప్రోత్సహించడం
ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో, టాటా మోటర్స్ తమ ప్లాంట్లలో 141 మంది దివ్యాంగులు(PwDలు), 17 మంది లింగమార్పిడి వ్యక్తులను చేర్చుకుంది, దీనికి సమగ్ర విధానాలు, అవగాహన కార్యక్రమాలు, నిర్మాణాత్మక శిక్షణ మద్దతు ఉంది. ఇది కార్యాలయ సమానత్వానికి ఒక నూతన ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
 
విద్యా విజయాన్ని సాధించడం
ENABLE కార్యక్రమం కింద, 19,000 పైగా విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ పొందారు. వీరిలో 8,000 మంది జెఈఈ మెయిన్స్‌కు హాజరయ్యారు, వారిలో 28% మంది అర్హత సాధించారు. ముంబైలో, 69 బిఎంసి పాఠశాలల్లో రెమెడియల్ కోచింగ్ 96% ఎస్ఎస్సి ఉత్తీర్ణతకు దారితీసింది, ఇది నగర సగటును అధిగమించింది.
 
పట్టణ పోషకాహార లోపాన్ని ఎదుర్కోవడం
ఆరోగ్యసంపన్న ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, ముంబైలోని ట్రోంబే మురికివాడల్లో 1,000 మందికి పైగా పిల్లలను పరీక్షించారు. ఈ ఫలితంగా తీవ్రమైన, మధ్యస్థాయి పోషకాహార లోపం 90% వరకూ తగ్గింది. ఈ కార్యక్రమం, తల్లిదండ్రులకు పోషకాహార విద్యతో సాధికారత కల్పించింది, కమ్యూనిటీ హెల్త్ లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేసింది.
 
రికార్డ్ స్థాయిలో వాలంటీర్ భాగస్వామ్యం 
19,000 మందికి పైగా టాటా మోటర్స్ ఉద్యోగులు సామాజిక కారణాల కోసం 2 లక్షల గంటలకు పైగా అంకితం చేశారు. ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, పర్యావరణ కారణాలను సమర్థించడం, విపత్తు నిర్వహణ ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇవ్వడం వంటివి వీటిలో ఉన్నాయి. ఈ చర్యలు కంపెనీ యొక్క కరుణ, బాధ్యతాయుతమైన పౌరసత్వం యొక్క లోతైన సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి.
 
సమ్మిళిత వృద్ధి, వ్యవస్థాగత సంస్కరణ, కమ్యూనిటీ స్థిరత్వం  ద్వారా దాని సిఎస్ఆర్ వ్యూహాన్ని బలోపేతం చేయడానికి టాటా మోటర్స్ కట్టుబడి ఉంది. డేటా ఆధారిత, భాగస్వామ్య ఆధారిత విధానంతో, భారతదేశ అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అర్థవంతంగా దోహదపడే స్థిరమైన పరిష్కారాలను కంపెనీ వ్యాప్తి చేయడం కొనసాగిస్తుంది. పురోగతి అనేది సమానంగా, శాశ్వతంగా ఉండేలా చూసుకుంటుంది.

