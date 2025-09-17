బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025 (20:32 IST)

పండుగ సీజన్ కోసం ఆకర్షణీయమైన ద్విచక్ర వాహన ఫైనాన్స్ పథకాలను ప్రకటించిన ఎల్‌ అండ్‌ టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్

Cash
ముంబై: ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, దేశంలోని ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలలో ఒకటి, తన ద్విచక్ర వాహన ఫైనాన్స్ కస్టమర్ల కోసం పండుగ ప్రత్యేక రుణ పథకాలను ప్రకటించింది. పండుగ సీజన్‌లో వినియోగదారుల కొనుగోలు ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచే లక్ష్యంతో, కంపెనీ మూడు కొత్త సమర్పణలునో కాస్ట్ EMI, ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ రిబేట్, EMI లైట్ ఫెస్టివ్ (2025లో కొనుగోలు చేసి, 2026లో చెల్లింపు ప్రారంభించే ప్రత్యేక పథకం)ను ప్రవేశపెట్టింది.
 
నో కాస్ట్ EMI పథకం కింద, వినియోగదారులు రుణ మొత్తంపై వడ్డీ ఛార్జీల భారం లేకుండా ఆర్థిక సహాయం పొందవచ్చు. అనుబంధ రుసుముగా కేవలం నామమాత్రపు డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జ్ మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ రిబేట్ పథకం 36 నెలల కనీస తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధిని ఎంచుకున్న వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. సెంట్రల్ క్లియరెన్స్ ద్వారా 35 నెలల పాటు ఈఎంఐలను సమయానికి విజయవంతంగా చెల్లించిన తర్వాత, తుది (36వ) ఈఎంఐ మినహాయింపు రూపంలో వినియోగదారులకు రాయితీ లభిస్తుంది. EMI లైట్ ఫెస్టివ్ పథకం కింద, వినియోగదారులు రుణ వ్యవధి తొలి రెండు నెలల్లో వారి EMIలో వడ్డీ భాగాన్ని మాత్రమే చెల్లిస్తారు. ఈ కాలంలో అసలు రుణ మొత్తం EMIలో భాగం కాబట్టి, వినియోగదారులు 2025లో ద్విచక్ర వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసి, 2026లో పూర్తి చెల్లింపులను ప్రారంభించే వీలుంటుంది. ఈ ప్రత్యేక సౌకర్యం పండుగ కొనుగోళ్లను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. 
 
మిస్టర్. జినేష్ షా, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్- అర్బన్ సెక్యూర్డ్ అసెట్స్- థర్డ్ పార్టీ ప్రొడక్ట్స్, LTF  ఇలా పేర్కొన్నారు, పట్టణ భారతదేశంలో 75 లక్షలకుపైగా కస్టమర్లకు సేవలు అందించడం ద్వారా మార్కెట్ అవసరాలపై మాకు లోతైన అవగాహన ఏర్పడింది. ఈ అవగాహనతోనే వినియోగదారుల జీవితాలకు నిజమైన విలువను జోడించే ఆకర్షణీయమైన ద్విచక్ర వాహన రుణ ఆఫర్లను రూపొందించగలిగాం. మా విస్తృతమైన ఉనికి, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా 10,000కి పైగా సోర్సింగ్ పాయింట్ల నెట్‌వర్క్ మద్దతుతో, కస్టమర్లు ద్విచక్ర వాహనాన్ని సొంతం చేసుకోవడమే కాకుండా, తమ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మా వంటి విశ్వసనీయ ఫైనాన్షియర్‌ను ఎంచుకునే ఈ ప్రత్యేక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని మేము నమ్ముతున్నాము. 
 
ప్రభుత్వం తక్కువ జీఎస్టీకి బలమైన మద్దతు ఇవ్వడం ద్విచక్ర వాహనాలపై డిమాండ్‌ను గణనీయంగా పెంచుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఈ పెరిగిన కస్టమర్ల డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మా భాగస్వామి డీలర్ అవుట్‌లెట్ల ద్వారా మరింత మంది కస్టమర్లు తమ కలల ద్విచక్ర వాహనాన్ని సొంతం చేసుకునేలా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ పండుగ పథకాలు నవంబర్ 30, 2025 వరకు రుణాలు పొందే వినియోగదారులకు వర్తిస్తాయి. అదనంగా, LTF అర్హులైన కస్టమర్లకు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను అందిస్తుండగా, కేవలం 5 నిమిషాల్లో రుణ ఆమోదం జరిగేలా ఉత్తమ-తరగతి డిజిటల్ ప్రక్రియను అమలు చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో కస్టమర్ల నుండి ఎలాంటి భౌతిక పత్రాలు అవసరం లేకపోవడం ప్రత్యేకత.
 
కంపెనీ తన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా టీవీ కమర్షియల్ (TVC) జస్ట్ జూమ్ టూ-వీలర్ లోన్స్‌ను ప్రారంభించింది. బుమ్రా కీ స్పీడ్ పార్ అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో రూపొందించిన ఈ ప్రచారం, దేశంలోని 13 ప్రధాన మార్కెట్లలో ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ క్యాంపైన్ (IMC) ద్వారా వివిధ మీడియా చానెల్స్‌లో ప్రసారం చేయబడుతుంది.

Atharva Murali: అథర్వ మురళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్ రాబోతోంది

Atharva Murali: అథర్వ మురళీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ టన్నెల్ రాబోతోందిఅథర్వా మురళీ ఇటీవల టన్నెల్ అంటూ ఓ క్రైమ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ జానర్‌తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి తమిళ్ లో మంచి విజయం సాధించారు. తమిళంలో హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకున్న ‘టన్నెల్’ తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు సెప్టెంబర్ 19న రాబోతోంది. రవీంద్ర మాధవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో లావణ్య త్రిపాఠి కథానాయికగా నటించారు. అశ్విన్ కాకుమాను విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీని తెలుగులో లచ్చురామ్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ఎ.రాజు నాయక్ గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నారు.

ఐదు రూపాయల కాయిన్ ఎందుకు బ్యాన్ అయింది అనే కథతో చంద్రహాస్ కాయిన్ చిత్రం

ఐదు రూపాయల కాయిన్ ఎందుకు బ్యాన్ అయింది అనే కథతో చంద్రహాస్ కాయిన్ చిత్రంఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటిస్తున్న చిత్రం కాయిన్. శ్రీకాంత్ రాజారత్నం నిర్మాతగా జైరామ్ చిటికెల తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గ్లింప్స్, టైటిల్ పోస్టర్‌ను బుధవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో దర్శకుడు సాయి రాజేష్ మాట్లాడుతూ .. ఇండస్ట్రీలోకి కొత్త టాలెంట్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రభాకర్ గారితో నాకు చాలా ఏళ్ల నుంచి అనుబంధం ఉంది. చంద్రహాస్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. ‘

Manoj: మా అమ్మ, అక్క కళ్ళల్లో ఆనందం చూశాను : మంచు మనోజ్

Manoj: మా అమ్మ, అక్క కళ్ళల్లో ఆనందం చూశాను : మంచు మనోజ్కొన్ని రోజులుగా సరియైన విజయాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మిరాయి తో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకోవడం అందులోనూ మన పురాణ ఇతిహాసాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసిన ఈ చిత్రం ఇంత విజయనందుకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకున్ననిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ కి దర్శకుడు కార్తీక్ హీరో తేజకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. తేజకు బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.

Vijay: టాలెంట్ ఉందోలేదో తెలీదు, ఆ డైరెక్టర్ తో వంద దేవుళ్ళు చేస్తున్నా : విజయ్ ఆంటోనీ

Vijay: టాలెంట్ ఉందోలేదో తెలీదు, ఆ డైరెక్టర్ తో వంద దేవుళ్ళు చేస్తున్నా : విజయ్ ఆంటోనీభద్రకాళి పొలిటికల్ థ్రిల్లర్. కరెంట్ పాలిటిక్స్ ఇందులో కోర్ ఎలిమెంట్. నేను పొలిటికల్ మీడియేటర్ గా కనిపిస్తాను. సాదరణంగా రాజకీయాల్ని మనం సినిమాల్లో చాలా డ్రమెటిక్ గా చూస్తాం. కానీ ఈ సినిమాలో పాలిటిక్స్ చాలా నేచురల్ గా చూపించడం జరిగింది. రాజకీయాల్లో ఒక మీడియేటర్ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? ఒక పెద్ద పెద్ద స్కాం లో తన పాత్ర ఏమిటి? అనేది ఆడియన్స్ కి న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ఈ పాలిటిక్స్ ప్రతి ఒక్కరు రిలేట్ చేసుకునేలా వుంటుంది అని విజయ్ ఆంటోనీ తెలిపారు.

హరికథ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి

హరికథ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరికిరణ్, రంజిత్, సజ్జన్ , అఖిల్ రామ్, లావణ్య రెడ్డి, కీర్తి ప్రధాన పాత్రలలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం హరికథ. ఐరావత సినీ కలర్స్ బ్యానర్ పై రంజిత్ కుమార్ గౌడ్, వివేకా నంద, రఘు , కవిత సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించగా అశోక్ కడ్లూరి, రాంపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి సమర్పణలో అనుదీప్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. లవ్ & ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్ పోస్టర్ ను పశుసంవర్థక, క్రీడలు & యువజన సర్వీ

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్

హైదరాబాద్‌లో సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న జోస్ అలుక్కాస్హైదరాబాద్: జోస్ అలుక్కాస్, భారతదేశంలో నాణ్యమైన, వినూత్నమైన, ఫ్యాషన్ ఆభరణాలలో విశ్వసనీయ పేరు, సెప్టెంబర్ 13 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు బేగంపేటలోని వారి గ్రీన్‌ల్యాండ్స్ రోడ్ షోరూమ్‌లో ప్రపంచ స్థాయి వజ్రాలను కలిగి ఉన్న సిగ్నేచర్ జ్యువెలరీ షోను నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఎక్స్‌పోను జోస్ అలుక్కాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాన్ అలుక్కాస్ ప్రారంభించారు. జోస్ అలుక్కాస్ సిగ్నేచర్ జ్యువెలర్ షోలో ప్రత్యేకమైన సమకాలీన డిజైన్లలో సహజ వజ్రాల అద్భుతమైన సేకరణ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా కత్తిరించిన ఈ శ్రేణి వజ్రాలను అంతర్జాతీయ ప్రయోగశాలలలో పరీక్షించారు, బై-బ్యాక్ గ్యారెంటీ, తక్కువ తయారీ ఛార్జీలు ఉంటాయి.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?

Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా మీ సొంతం అవుతుంది అంటున్నారు.. ఆయుర్వేద నిపుణులు. ఆవ నూనె శరీరంలో సాధారణ రక్త ప్రసరణకు కూడా సహాయపడుతుంది. ఆవ నూనెను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఆవ నూనె చర్మానికి తేమనిస్తుంది.
