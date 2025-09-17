పండుగ సీజన్ కోసం ఆకర్షణీయమైన ద్విచక్ర వాహన ఫైనాన్స్ పథకాలను ప్రకటించిన ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
ముంబై: ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, దేశంలోని ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలలో ఒకటి, తన ద్విచక్ర వాహన ఫైనాన్స్ కస్టమర్ల కోసం పండుగ ప్రత్యేక రుణ పథకాలను ప్రకటించింది. పండుగ సీజన్లో వినియోగదారుల కొనుగోలు ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచే లక్ష్యంతో, కంపెనీ మూడు కొత్త సమర్పణలునో కాస్ట్ EMI, ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ రిబేట్, EMI లైట్ ఫెస్టివ్ (2025లో కొనుగోలు చేసి, 2026లో చెల్లింపు ప్రారంభించే ప్రత్యేక పథకం)ను ప్రవేశపెట్టింది.
నో కాస్ట్ EMI పథకం కింద, వినియోగదారులు రుణ మొత్తంపై వడ్డీ ఛార్జీల భారం లేకుండా ఆర్థిక సహాయం పొందవచ్చు. అనుబంధ రుసుముగా కేవలం నామమాత్రపు డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జ్ మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ రిబేట్ పథకం 36 నెలల కనీస తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధిని ఎంచుకున్న వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. సెంట్రల్ క్లియరెన్స్ ద్వారా 35 నెలల పాటు ఈఎంఐలను సమయానికి విజయవంతంగా చెల్లించిన తర్వాత, తుది (36వ) ఈఎంఐ మినహాయింపు రూపంలో వినియోగదారులకు రాయితీ లభిస్తుంది. EMI లైట్ ఫెస్టివ్ పథకం కింద, వినియోగదారులు రుణ వ్యవధి తొలి రెండు నెలల్లో వారి EMIలో వడ్డీ భాగాన్ని మాత్రమే చెల్లిస్తారు. ఈ కాలంలో అసలు రుణ మొత్తం EMIలో భాగం కాబట్టి, వినియోగదారులు 2025లో ద్విచక్ర వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసి, 2026లో పూర్తి చెల్లింపులను ప్రారంభించే వీలుంటుంది. ఈ ప్రత్యేక సౌకర్యం పండుగ కొనుగోళ్లను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది.
మిస్టర్. జినేష్ షా, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్- అర్బన్ సెక్యూర్డ్ అసెట్స్- థర్డ్ పార్టీ ప్రొడక్ట్స్, LTF ఇలా పేర్కొన్నారు, పట్టణ భారతదేశంలో 75 లక్షలకుపైగా కస్టమర్లకు సేవలు అందించడం ద్వారా మార్కెట్ అవసరాలపై మాకు లోతైన అవగాహన ఏర్పడింది. ఈ అవగాహనతోనే వినియోగదారుల జీవితాలకు నిజమైన విలువను జోడించే ఆకర్షణీయమైన ద్విచక్ర వాహన రుణ ఆఫర్లను రూపొందించగలిగాం. మా విస్తృతమైన ఉనికి, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా 10,000కి పైగా సోర్సింగ్ పాయింట్ల నెట్వర్క్ మద్దతుతో, కస్టమర్లు ద్విచక్ర వాహనాన్ని సొంతం చేసుకోవడమే కాకుండా, తమ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మా వంటి విశ్వసనీయ ఫైనాన్షియర్ను ఎంచుకునే ఈ ప్రత్యేక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని మేము నమ్ముతున్నాము.
ప్రభుత్వం తక్కువ జీఎస్టీకి బలమైన మద్దతు ఇవ్వడం ద్విచక్ర వాహనాలపై డిమాండ్ను గణనీయంగా పెంచుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఈ పెరిగిన కస్టమర్ల డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మా భాగస్వామి డీలర్ అవుట్లెట్ల ద్వారా మరింత మంది కస్టమర్లు తమ కలల ద్విచక్ర వాహనాన్ని సొంతం చేసుకునేలా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ పండుగ పథకాలు నవంబర్ 30, 2025 వరకు రుణాలు పొందే వినియోగదారులకు వర్తిస్తాయి. అదనంగా, LTF అర్హులైన కస్టమర్లకు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను అందిస్తుండగా, కేవలం 5 నిమిషాల్లో రుణ ఆమోదం జరిగేలా ఉత్తమ-తరగతి డిజిటల్ ప్రక్రియను అమలు చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో కస్టమర్ల నుండి ఎలాంటి భౌతిక పత్రాలు అవసరం లేకపోవడం ప్రత్యేకత.
కంపెనీ తన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా టీవీ కమర్షియల్ (TVC) జస్ట్ జూమ్ టూ-వీలర్ లోన్స్ను ప్రారంభించింది. బుమ్రా కీ స్పీడ్ పార్ అనే ట్యాగ్లైన్తో రూపొందించిన ఈ ప్రచారం, దేశంలోని 13 ప్రధాన మార్కెట్లలో ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ క్యాంపైన్ (IMC) ద్వారా వివిధ మీడియా చానెల్స్లో ప్రసారం చేయబడుతుంది.