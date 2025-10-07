Shobitha Dhulipala: క్లౌడ్ కిచెన్ గురించి పోస్ట్ పెట్టి శోభితను పడేసిన నాగచైతన్య
టాలీవుడ్ నటుడు నాగ చైతన్య 2024 లో హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక సన్నిహిత వివాహ వేడుకలో తన ప్రియురాలు శోబిత ధూళిపాలను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ జంట ఇప్పుడు సంతోషంగా తమ తమ కెరీర్లపై దృష్టి సారించారు.
జగపతి బాబు హోస్ట్ చేసిన జయమ్ము నిశ్చయమ్ము రా షోలో కనిపించిన సందర్భంగా, చైతన్య తాను మొదటిసారి శోబితను ఎలా కలిశానో గురించి తెరిచాడు. “మేము ఇన్స్టాగ్రామ్లో కలిశాము. నా భాగస్వామి అక్కడ దొరుకుతుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నాకు ఆమె పని ఇప్పటికే తెలుసు. ఒక రోజు నేను షోయు, నా క్లౌడ్ కిచెన్ గురించి పోస్ట్ చేసినప్పుడు, ఆమె వ్యాఖ్యలలో ఒక ఎమోజీని వేసింది. అలా మా సంభాషణ ప్రారంభమైంది మరియు వెంటనే, మేము కలుసుకున్నాము, ”అని అతను చిరునవ్వుతో పంచుకున్నాడు.
పని విషయంలో, చైతన్య ప్రస్తుతం NC24 తో బిజీగా ఉన్నాడు, ఇది కార్తీక్ వర్మ దండు దర్శకత్వం వహించిన పౌరాణిక థ్రిల్లర్, ఇందులో మీనాక్షి చౌదరి ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.