ఈ దీపావళికి మీ ఇళ్లను, వేడుకలను ప్రకాశవంతం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. గ్లోబల్ టెక్నాలజీ లీడర్ అయిన షావోమి ఇండియా, తన స్మార్ట్ఫోన్లు, స్మార్ట్ టీవీలు, టాబ్లెట్లు, వేరబుల్స్, పవర్బ్యాంక్లు, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు, మరిన్నింటి విస్తృత పోర్ట్ఫోలియోపై బ్లాక్బస్టర్ డీల్స్ను అందిస్తూ, తన అతిపెద్ద ప్రచారంతో పండుగ సీజన్ను ప్రారంభిస్తోంది.
కుటుంబాలు ఆనందం, కొత్త ప్రారంభాలు, భాగస్వామ్య అనుభవాల కోసం ఒకచోట చేరినప్పుడు, షావోమి అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలను అద్భుతమైన పండుగ విలువతో కలిపి వేడుకలను మరింత ప్రకాశవంతం చేస్తోంది. 60 శాతం వరకు ఆదాతో, అప్గ్రేడ్ చేయడానికి, బహుమతిగా ఇవ్వడానికి, స్మార్టర్ జీవనశైలిని ఇంటికి తీసుకురావడానికి ఇది సరైన అవకాశం. ఈ సేల్ సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి ఎంఐ డాట్ కామ్, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న షావోమి రిటైల్ భాగస్వాములలో పరిమిత కాలం వరకు ప్రారంభమవుతుంది.
ప్రతి జీవనశైలికి ఉత్తమ స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్
పండుగ వేడుకలలో స్మార్ట్ఫోన్లు గుండెకాయ వంటివి, జ్ఞాపకాలను బంధించడం, కనెక్షన్లను శక్తివంతం చేయడం, ప్రయాణంలో మరిన్ని పనులు చేయడానికి మీకు సహాయపడతాయి. ఈ సీజన్లో, షావోమి, రెడ్మి స్టైలిష్, శక్తివంతమైన ఎంపికలను అప్గ్రేడ్ చేయడాన్ని నిరోధించలేని ధరలకు తీసుకువస్తున్నాయి.
రెడ్మి నోట్ 14 ప్రో+ 5G: అధునాతన 200MP AI-ఆధారిత కెమెరాను కలిగి ఉంది, ప్రో+ మెరిసే దివ్వెల నుండి కుటుంబ చిత్రాల వరకు ప్రతి పండుగ షాట్ను అద్భుతంగా చేస్తుంది.
రెడ్మి 15: దాని భారీ 7000mAh బ్యాటరీతో, ఇది రోజంతా ఉపయోగం కోసం నిర్మించబడింది, ప్రయాణించేవారికి లేదా కదలికలో వేడుకలు జరుపుకునేవారికి అనువైనది.
రెడ్మి 14C 5G: రెడ్మి 14C 5G ఒక స్టైలిష్ డిజైన్, నమ్మకమైన రోజువారీ పనితీరును అందిస్తుంది, ఇది రాజీ లేకుండా వేగం, విలువను కోరుకునే యువ నిపుణులు, విద్యార్థుల కోసం ఒక అద్భుతమైన మొదటి 5G స్మార్ట్ఫోన్గా నిలుస్తుంది.
రెడ్మి A4 5G: ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లోకి తదుపరి తరం కనెక్టివిటీని తీసుకువస్తూ, భారతదేశం 5G యుగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు మీరు సులభంగా కనెక్ట్ అయి ఉండేలా ఇది నిర్ధారిస్తుంది.
పని- వినోదం కోసం ఉత్తమ టాబ్లెట్ డీల్స్
పండుగ విరామాలు బింజ్-వాచింగ్, సృష్టించడం లేదా నేర్చుకోవడానికి సరైన సమయం, షావోమి యొక్క టాబ్లెట్లు ఉత్పాదకత, వినోదాన్ని అందంగా సమతుల్యం చేస్తాయి.
షావోమి ప్యాడ్ 7: షావోమి ప్యాడ్ 7 రెండు వేరియంట్లలో వస్తుంది: నానో టెక్స్చర్ డిస్ప్లే మోడల్, ఇది సౌకర్యవంతమైన బింజ్-వాచింగ్ లేదా సుదీర్ఘ పని గంటల కోసం గ్లేర్ను తగ్గిస్తుంది, ప్రామాణిక వేరియంట్, ఇది అదే ప్రీమియం డిజైన్, సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
రెడ్మి ప్యాడ్ 2: దాని విభాగంలో* అతిపెద్ద బ్యాటరీతో, ఇది కుటుంబాలను ఆన్లైన్ క్లాసులు, గేమ్లు, అంతులేని వినోదం ద్వారా శక్తివంతంగా ఉంచుతుంది.
రెడ్మి ప్యాడ్ SE 4G: స్టైలిష్, బహుముఖ, అందుబాటులో ఉండే ఇది, బహుమతిగా ఇవ్వడానికి లేదా సొంతం చేసుకోవడానికి సరైన రోజువారీ పరికరం.
సినిమాటిక్ దీపావళి రాత్రుల కోసం ఉత్తమ స్మార్ట్ టీవీ డీల్స్
దీపావళి సాయంత్రాలు కుటుంబ వినోదం కోసం, షావోమి యొక్క QLED టీవీ లైనప్ ప్రతి లివింగ్ రూమ్ను హోమ్ థియేటర్గా మారుస్తుంది.
షావోమి సినీమ్యాజిక్QLED సిరీస్: సినిమా ప్రియుల కోసం రూపొందించబడిన ఇది, పండుగ మూడ్కు సరిపోయేలా డాల్బీ విజన్తో 4K అద్భుతాన్ని, లీనమయ్యే ఆడియోను అందిస్తుంది.
షావోమి ఫెంటాస్టిక్QLED సిరీస్: అత్యంత రిచ్ రంగులు, అమెజాన్ ఫైర్టీవీ యొక్క సహజమైన స్మార్ట్ ఇంటర్ఫేస్తో నిండిన ఇది, ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికీ అంతులేని వినోద ఎంపికలను అందిస్తుంది.
పండుగ ఆదాలతో మీ స్మార్ట్ జీవనశైలిని పూర్తి చేసుకోండి
ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, టీవీలకు మించి, షావోమి ఇండియా యొక్క ఎకోసిస్టమ్ ఉత్పత్తులు జీవితాన్ని స్మార్టర్, ఆరోగ్యకరమైన, మరింత కనెక్ట్ చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
ప్రయాణంలో పవర్: షావోమి కాంపాక్ట్ పవర్బ్యాంక్ 20K, రెడ్మి 4i పవర్బ్యాంక్లు వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, మన్నికైన డిజైన్ను అందిస్తాయి, మీ వేడుకలు ఎప్పుడూ శక్తిని కోల్పోకుండా చూసుకుంటాయి.
స్మార్ట్ ఆడియో- వేరబుల్స్: రెడ్మి బడ్స్ 6తో లీనమయ్యే ధ్వని నుండి రెడ్మి బడ్స్ 5Cపై యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ వరకు, రెడ్మి వాచ్ 5 లైట్ లేదా సొగసైన రెడ్మి వాచ్ మూవ్తో ఫిట్నెస్ ట్రాకింగ్ వరకు, ప్రతి జీవనశైలికి ఏదో ఒకటి ఉంది.
గృహ- ఆరోగ్య అవసరాలు: షావోమి స్మార్ట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ 4 లైట్ పండుగ సీజన్లో స్వచ్ఛమైన గాలిని నిర్ధారిస్తుంది, అయితే షావోమి గ్రూమింగ్ కిట్ ఆధునిక గృహాలకు ఖచ్చితమైన వ్యక్తిగత సంరక్షణను అందిస్తుంది.