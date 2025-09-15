సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025 (14:24 IST)

టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ ఛైర్మన్ సుదర్శన్ వేణు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలకమండలి సభ్యుడిగా నియామకం

TVS Motor Company Chairman Sudarshan Venu
టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ ఛైర్మన్ సుదర్శన్ వేణును తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పాలకమండలి సభ్యుడిగా నియమితులయ్యారు, ఇది టీటీడీ ట్రస్ట్ బోర్డులో ఆయన రెండవ పదవీకాలాన్ని సూచిస్తుంది. ఆయనతో పాటు ఆయన తండ్రి శ్రీ వేణు శ్రీనివాసన్, ఆయన భార్య శ్రీమతి తారా వేణు కూడా ఉన్నారు.
 
ఇటీవల టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ ఛైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా వేణు పదోన్నతి పొందిన తర్వాత ఈ నియామకం జరిగింది, ఇది భారతీయ బహుళజాతి తయారీదారులో కుటుంబం యొక్క నిరంతర నాయకత్వ వారసత్వాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో నటించడం సులభం.. కానీ అసలు రంగు బయటపడుతుంది...

బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో నటించడం సులభం.. కానీ అసలు రంగు బయటపడుతుంది...బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్న రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్-9 సీజన్ తొలి సీజన్ గత ఆదివారం ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 14) నాటి ఎపిసోడ్‌లో తొలి ఎలిమినేషన్ జరగగా, అందులో కొరియోగ్రాఫర్ శ్రేష్టి వర్మ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చింది.

Maruthi: వాళ్లిద్దరూ లేకుంటే నేను ఇక్కడ ఉండేవాడ్ని కాదు : డైరెక్టర్ మారుతి

Maruthi: వాళ్లిద్దరూ లేకుంటే నేను ఇక్కడ ఉండేవాడ్ని కాదు : డైరెక్టర్ మారుతిఅంకిత్ కొయ్య, నీలఖి హీరో హీరోయిన్లుగా విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల, ఉమేష్ కుమార్ భన్సల్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం ‘బ్యూటీ’. జీ స్టూడియోస్, మారుతీ టీం ప్రొడక్ట్స్, వానర సెల్యూలాయిడ్ సంయుక్తంగా ‘బ్యూటీ’ మూవీని నిర్మించారు. జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ మాటలు, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వహించారు. ఈ సినిమాకు కథ, స్క్రీన్‌ప్లేని ఆర్.వి. సుబ్రహ్మణ్యం అందించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న విడుదల కాబోతోంది.

Vijay: బిచ్చగాడు డైరెక్టర్ శశి, విజయ్ ఆంటోని కాంబినేషన్లో భారీ ప్రాజెక్టు

Vijay: బిచ్చగాడు డైరెక్టర్ శశి, విజయ్ ఆంటోని కాంబినేషన్లో భారీ ప్రాజెక్టుహీరో విజయ్ ఆంటోనీ మార్గన్ విజయం తర్వాత మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌ భద్రకాళితో వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు.

Dhanush: ధనుష్, నిత్యా మీనన్ ల ఇడ్లీ కొట్టు లో ఏం జరిగింది..

Dhanush: ధనుష్, నిత్యా మీనన్ ల ఇడ్లీ కొట్టు లో ఏం జరిగింది..కుబేర చిత్రం తర్వాత నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సూపర్ స్టార్ ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టు సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. ధనుష్ హీరో, డైరెక్టర్ గా చేస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డాన్ పిక్చర్స్‌, వండర్‌బార్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్స్ పై ఆకాష్ బాస్కరన్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. హోటల్ వెయిటర్ గా వున్న ఫొటోను విడుదల చేశారు. సాఫ్ట్ గా వుండి ఇడ్లీకొట్టు లో పనిచేసే ధనుష్ జీవితంలో ఏం జరిగింది.. అనే అంశంతో చిత్రం రూపొందింది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?

Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా మీ సొంతం అవుతుంది అంటున్నారు.. ఆయుర్వేద నిపుణులు. ఆవ నూనె శరీరంలో సాధారణ రక్త ప్రసరణకు కూడా సహాయపడుతుంది. ఆవ నూనెను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఆవ నూనె చర్మానికి తేమనిస్తుంది.

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?కొబ్బరి పాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరిపాలు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కొవ్వు ఆమ్లాలతో నిండి ఉంటాయి. జుట్టు చివర్లలో విరిగిపోతుంటే, పొడిగా ఉంటే లేదా పెరగకపోతే, కొబ్బరి పాలను ఉపయోగించవచ్చు. జుట్టు పెరగాలంటే కొబ్బరి పాలను తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని తురుముకుని దానిని మిక్సీలో వేసి పాలు మాత్రం వడకట్టుకోవాలి.

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?పిల్లల్లో కనిపించే అత్యంత సాధారణ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ ఒకటి. దీనిని సులభంగా గుర్తించలేం. నొప్పి, వాపు ఏర్పడితేనే దీనిని కనుగొనడం సాధ్యం. వయోజన ఆర్థరైటిస్ మాదిరిగా కాకుండా, జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా మొత్తం పెరుగుదల, అభివృద్ధి, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌కు మందులు, చికిత్సలు తీసుకోవాలి.. కానీ తీసుకునే ఆహారంతోనే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌ను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు... వైద్య నిపుణులు.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.
