టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ ఛైర్మన్ సుదర్శన్ వేణు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలకమండలి సభ్యుడిగా నియామకం
టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ ఛైర్మన్ సుదర్శన్ వేణును తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పాలకమండలి సభ్యుడిగా నియమితులయ్యారు, ఇది టీటీడీ ట్రస్ట్ బోర్డులో ఆయన రెండవ పదవీకాలాన్ని సూచిస్తుంది. ఆయనతో పాటు ఆయన తండ్రి శ్రీ వేణు శ్రీనివాసన్, ఆయన భార్య శ్రీమతి తారా వేణు కూడా ఉన్నారు.
ఇటీవల టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ ఛైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా వేణు పదోన్నతి పొందిన తర్వాత ఈ నియామకం జరిగింది, ఇది భారతీయ బహుళజాతి తయారీదారులో కుటుంబం యొక్క నిరంతర నాయకత్వ వారసత్వాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.