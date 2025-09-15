World Book Of Records: నారా దేవాన్ష్ అదుర్స్.. ఫాస్టెస్ట్ చెక్మేట్ సాల్వర్గా రికార్డ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మనవడు, మంత్రి నారా లోకేష్ కుమారుడు నారా దేవాన్ష్ చెస్ ప్రపంచంలో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నారు. ఈ పదేళ్ల బాలుడు ప్రపంచ స్థాయిలో తన అద్భుతమైన నైపుణ్యాలకు గుర్తింపు పొందారు. 175 పజిల్స్ పూర్తి చేయడం ద్వారా ఫాస్టెస్ట్ చెక్మేట్ సాల్వర్గా నిలిచినందుకు నారా దేవాన్ష్ లండన్లోని వెస్ట్మినిస్టర్ హాల్లో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అవార్డు 2025ను అందుకున్నారు.
ఈ ఘనత ఆటలో అతని అంకితభావం మరియు ప్రతిభను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోషల్ మీడియాలో తన అభినందనలను పంచుకుంటూ గర్వంగా వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో భారతదేశాన్ని అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడని ఆశిస్తున్నట్లు టీడీపీ మద్దతుదారులు, శ్రేయోభిలాషులు కూడా యువ చెస్ ప్రాడిజీని జరుపుకున్నారు.
అవార్డు ప్రదానోత్సవానికి తన కొడుకుతో లండన్కు వెళ్లడానికి మంత్రి నారా లోకేష్ తన బిజీ షెడ్యూల్ నుండి సమయం తీసుకున్నారు. ఈ రికార్డును సాధించడంలో నారా దేవాన్ష్ కృషి, నిబద్ధత, పట్టుదలను ఆయన ప్రశంసించారు. యువ ప్రతిభను పెంపొందించడంలో మార్గదర్శకత్వం, అంకితభావం ప్రాముఖ్యతను ఈ గుర్తింపు హైలైట్ చేస్తుంది. నారా దేవాన్ష్ సాధించిన విజయం చాలా మందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది.