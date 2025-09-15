JP Nadda In AP: వైకాపా విధానాలు అంధకారంలోకి నెట్టాయి.. జేపీ నడ్డా
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చెందుతోందని బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డా పేర్కొన్నారు. బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పివిఎన్ మాధవ్ నేతృత్వంలో జరిగిన సారథ్యం యాత్ర ముగింపు కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు.
అవినీతి, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక విధానాలు రాష్ట్రాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టాయని నడ్డా గత వైకాపా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. మోదీ, చంద్రబాబు ఆ పాలనను ముగించి ఆంధ్రప్రదేశ్ను తిరిగి అభివృద్ధి పథంలోకి నెట్టారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయోధ్యలో రామాలయం నిర్మించడం, ట్రిపుల్ తలాక్ రద్దు, జీవన ప్రమాణాలను పెంచిన జిఎస్టి సంస్కరణలను అమలు చేయడం వంటి ఎన్డీఏ జాతీయ విజయాలను ఆయన హైలైట్ చేశారు.
సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్ అనే నినాదాన్ని వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి, నడ్డా కొత్త జాతీయ రహదారులు, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతిలలో స్మార్ట్ సిటీలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. 14 ఓడరేవులను అభివృద్ధి చేస్తున్న సాగరమాల ప్రాజెక్టును ప్రస్తావించారు.
పది కేంద్ర విద్యాసంస్థలు, కొత్త సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ కూడా రాష్ట్ర పురోగతిలో భాగమే. అమృత్ భారత్ మరియు వందే భారత్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టామని, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ఓర్వకల్లు ప్రధాన అభివృద్ధిని చూస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. భోగాపురం రూ. 625 కోట్లు అందుకుంది.
ఆరోగ్య సంరక్షణను మెరుగుపరచడానికి ఆరు కొత్త వైద్య సంస్థలను ప్రారంభించారు. ఈ వాదనలు ఉన్నప్పటికీ, జగన్ రెడ్డి పాలనలో బీజేపీ గతంలో వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు మద్దతు ఇచ్చిందని విమర్శకులు తెలిపారు.