శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?
హైదరాబాద్లో పంజాగుట్టలోని శ్మశానవాటిక లోపల ఒక మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడుపుతున్నట్లు ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక రహస్య సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ దాడి చేసి ఆమెను, ఒక కస్టమర్ను పట్టుకుంది. శ్మశానవాటిక రద్దీగా ఉండే ప్రధాన రహదారిపై ఉంది. అయినప్పటికీ, ఆ మహిళ తన కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి అనుకూలమైన స్థలాన్ని కనుగొంది.
శ్మశానవాటికను కూడా ఇటువంటి చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలకు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని స్థానికులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఎటువంటి తాంత్రిక పద్ధతులు లేవని పోలీసులు నిర్ధారించారు.
బేగంపేట పోలీసులు షైమ్లాల్ బిల్డింగ్స్ సమీపంలో దాడి చేసి ఆ మహిళను మాధవిగా గుర్తించారు. ఆమెతో పాటు ఒక సివిల్ కాంట్రాక్టర్ మరియు మరొక అమ్మాయి పట్టుబడ్డారు.
మాధవి కొంతకాలంగా శ్మశానవాటికను ఉపయోగిస్తోందని దర్యాప్తులో తేలింది. ఆమె యువతులను, ఇతర కస్టమర్లను అక్కడికి క్రమం తప్పకుండా తీసుకువస్తుంది. బహిరంగ ప్రదేశాలను దుర్వినియోగం చేయకుండా నిరోధించడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్న పౌరులను ఈ కేసు కలవరపెట్టింది.