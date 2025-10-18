శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (20:16 IST)

ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్

Multi-starrer family drama film Pandanti Kapuram
Multi-starrer family drama film Pandanti Kapuram
ఎన్నో ఇబ్బందులు, కాలిక్యేషన్ల మధ్య ఆర్టిస్టుల సమస్యలను దాటి తెరకెక్కిన పండంటి కాపురం ఒక తెలుగు క్లాసిక్ గా నిలవడానికి పలు కారణాలున్నాయి. ఈ చిత్రంలో జరిగిన పరిణామాలను రచయిత రాధాకృష్ణ శిరిగినీడి ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.
 
మోసగాళ్ళకు మోసగాడు హిట్ అయ్యి మంచి ఊపు మీద ఉన్న కృష్ణ కి ప్రభాకర రెడ్డి కథ తయారు చేసుకుని సినిమా తీద్దామని  కథ చెపితే .. నేనే తీస్తాను.. అంటే లేదు నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని పట్టు బడితే.. కథ ను వదులుకోలేక ఒప్పుకున్నాడు కృష్ణ.. బ్యానర్ పేరు జయప్రద పిక్చర్స్.. కృష్ణ సమర్పించు.. కృష్ణ తమ్ముడు జి . హనుమంత రావు నిర్మాత గా పేర్లు వేసుకున్నారు. కథ కుదిరింది కానీ నటీ నటులు గా ఎవరు సరిపోతారు
 
ఇది నలుగురు అన్నదమ్ముల కథ..చాలా రోజుల చర్చల తర్వాత పెద్దన్న గా యస్వీ రంగారావు.. రెండోవాడిగా గుమ్మడి..మూడో అన్న పాత్ర ముందే ప్రభాకర్ రెడ్డి.. రిజర్వ్ చేసుకున్నాడు.. నాలుగో సోదరుడు గా హీరో కృష్ణ... ఒదిన పాత్రకు సాత్విక అభినయం చేసే దేవిక.. అప్పటి వరకు ముద్దు ముద్దు మాట్లాడుతూ..అమాయకం గా నటించే బి. సరోజా దేవి కి నెగెటివ్ షేడ్ ఉన్న పాత్ర ఇవ్వడం.. కృష్ణ పక్కన వేరే ఆప్షన్ లేదు.. విజయ నిర్మల.. సినిమా లో ముఖమైన రాణి మాలిని దేవి క్యారెక్టర్ గురించి చాలా రోజులు ఆలోచించి. భానుమతి ని బుక్ చేశారు.. షూటింగ్ సమయం లో ఏవో ఇబ్బందులు వచ్చి ఆ పాత్ర జమున కి దక్కింది.
 
కామెడీ కి రాజబాబు..అల్లు..ఇలా అనుకొని మొదలెట్టిన సినిమా. 150 రోజుల్లో తీద్దామని మొదలెట్టి..90 రోజుల్లోనే పూర్తిచేశారు.. ఒకసారి షూటింగ్ కి మొత్తం సినిమా లోని ఆర్టిస్ట్ లు అందరూ వచ్చారు..కానీ ఎస్వీఆర్ మాత్రం మందు ఎక్కువై పోయి రాలేదు.. అందరూ చాలా సేపు వెయిట్ చేశారు.. ప్రభాకర రెడ్డి ని వెళ్ళి ఆయన్ను తీసుకు రమ్మని కృష్ణ పంపాడు. షూటింగ్ కి వస్తూనే..నేను ఇవాళ చేయలేనురా... అన్నాడు ఎస్వీఆర్. ప్రభాకర రెడ్డి కి కోపం వచ్చి ఇంతమంది మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
 
చంపుతా ..అని ఎస్వీఆర్ మీదకి వెళ్ళాడట.. గ్రేట్ రంగారావు నే చంపుతావా .. చంపరా అని అంటే... ప్రభాకర రెడ్డి మెత్తబడి పోయి ఏదో అవేశం లో అనేశాను అని ఎస్వీఆర్ కాళ్ళు పట్టుకుని..మీ ఇష్టం..ఈ రోజు వద్దులెండి..అని ఒక ఫుల్ బాటిల్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపేశారు..ఈ తతంగం అంతా చూస్తూ.. విసిగి పోయిన గుమ్మడి..ఆయన తో ఇబ్బంది పడటం ఎందుకు?వేరే వాళ్ళ తో చేయించండి అని కృష్ణ కి సలహా ఇచ్చారట..అపుడు కృష్ణ..ఈ క్యారెక్టర్ ఆయనే చెయ్యాలి. ఆయన ఎప్పుడు వస్తె అప్పుడే షూటింగ్.. అన్నాడట .ఇది తెలిసిన రంగారావు కృష్ణ తో..ఇక ఈ సినిమా షూటింగ్ అయ్యేవరకు తాగను ..ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన వాళ్లకు ఈ రంగారావే గుర్తుకొస్తాడు అని ఛాలెంజ్ చేసి మరీ పూర్తి చేశారు.
 
1972 జూలై 21 న రిలీజ్ అయి.. సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయింది.21కేంద్రాలలో 100 రోజులు..మెయిన్ సెంటర్ లలో సిల్వర్ జూబ్లీ.. హైద్రాబాద్ లో 365 రోజులు ఆడింది..1972 లో కృష్ణ వి 18 సినిమా లు రిలీజ్.. తెలుగు లో ఇప్పటికీ ఈ రికార్డ్ ఎవరు బ్రేక్ చెయ్యలేదు.12  లక్షల్లో భారీ బడ్జెట్ తో తీశారు..కొన్ని రెట్లు లాభాలు వచ్చాయి. జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం గా ఎంపికయ్యింది 1972 సం.లో..
 
ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడితే..ముందు గా ఎస్ వీ.. రంగారావు గురించే.. సినిమా మొదటి నుండి చివరి ఫ్రేమ్ వరకు ఆయనే ఉంటారు.. కుటుంబ పెద్ద గా హుందాగా, హీరోయిన్ తో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ కామెడీ, తమ్ముడు భార్య పై కోపం వచ్చినప్పుడు రౌద్రం .. కుటుంబం చితికి పోయినప్పుడు.. రైల్వే కూలీ గా కృష్ణ కి ఎదురు పడినప్పుడు... పిల్లవాడు చనిపోయినప్పుడు.. ఏమిరా ఇలా చేశావ్ ? అంటూ పిల్లవాడి మీద మట్టి వేసే సీన్ లో ..ఆయన నటన కి పిల్లల నుండి పెద్ద వాళ్ల వరకూ భోరున ఏడుస్తారు.
 
ఇలా అన్ని రసాలు పండించారు.. చివరిలో జమున కాంబినేషన్ లో వచ్చే సీన్ లో ఆయన నటన పరాకాష్ట కు చేరింది.. విశ్వరూపం చూపించారు..ఈ సీన్ కూడా ఆయన తాగి చేశారట.. కట్ చెప్పినా ఆలాగే ఫ్రేమ్ లో మత్తుగా ఉండిపోయారట.. ఆయన తాగి చేసినా.. తాగకుండాచేసినా. ఆయన లో మహానటుడు మాత్రం అలాగే ఉంటాడు.. ఇలాంటి నటులు చాలా అరుదు. అందుకే ఆయన యశస్వి అయ్యారు.
 
ఏ సినిమా కయినా ప్రేక్షకుల ను కట్టిపడేసే..ఒక ట్విస్ట్ ఉంటే ఆ సినిమా కి తిరుగు ఉండదు. అలాంటి సీన్.. చివరిలో ఎస్వీఆర్ అప్పటి వరకు మనం తన కూతురు అనుకుంటున్న జయసుధ ను.. జమున కూతురు అని చెప్పడం..ఆ సీన్  థియేటర్ లో అందరూ ఆశ్చర్యంగా చూసి పులకించి పోయారు.....

50 ఏళ్ల క్రితమే అలాంటి ట్విస్ట్ పెట్టడం దర్శకుడు గొప్పతనం. తర్వాత చెప్పాల్సిన పాత్ర జమున.. ఆవిడ నట జీవితంలో కలికి తురాయి..ఈ సినిమా.. భానుమతి ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పారట.. నాకన్నా బాగా చేశావు అని..తల్లిగా, పగ తీర్చుకుని బాధపడే మహిళగా.. ఆమె నటన హ్యాట్సాఫ్..మనసా కవ్వించకే..పాట ఒకటి చాలు. ఆవిడ అభినయ కౌసల్యానికి. మిగతా పాత్రలలో ఎక్కువ మార్కులు దేవిక కి,, తర్వాత బి. సరోజాదేవి కి.. కృష్ణ.. విజయనిర్మల జంట బాగుంటుంది.. లక్ష్మీ దీపక్ దర్శకత్వం.. కోదండపాణి సంగీతం లో బాబూ వినరా పాట అప్పట్లో సూపర్ హిట్..

మద్దిపట్ల సూరి మాటలు.. వి ఎస్ ఆర్ స్వామి ఫోటోగ్రఫీ.. అన్నీ ఈ సినిమా కి ప్రాణం పోశాయి.. జయసుధ మొదటి సినిమా..  టైటిల్స్ లో సుజాత అని ఉంటుంది..జమున కూతురు గా.. పరిచయం చేశారు.. విజయనిర్మల కి మేనకోడలు వరస అవుతుంది కదా.. ఇందులో నరేష్ కూడా గుమ్మడి కొడుకు గా బాలనటుడు గా కనిపిస్తాడు..
 
చిన్న చిన్న కుటుంబాలు గా మారిపోతున్న ఈ రోజుల్లో అప్పటి ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఎలా ఉండేవో.. వారి అనుబంధాలు ఎలా ఉండే వో ఈ తరం తెలుసు కోవాలంటే.. ఇలాంటి సినిమాలు చూడాలి.. ఇంటిల్లిపాదీ టీవీ ముందు కూర్చొని ott లో వెదికి చూడండి.. మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది.. 

ఒక్క రాత్రికి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా?: కామాంధుడికి దేహశుద్ధి (video)

ఒక్క రాత్రికి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా?: కామాంధుడికి దేహశుద్ధి (video)ఓ కామాంధుడు ఆసుపత్రిలో నర్సుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. ఒక్క రాత్రికి రూ. 10,000 ఇస్తాను, నాతో పడుకుంటావా అంటూ నేరుగా నర్సును అడిగాడు. దాంతో అతడిని ఏం చేయాలో అదే చేసారు. ఉత్తరాఖండ్ లోని డెహ్రాడూన్ సిఎంఐ ఆసుపత్రిలో నర్సులను ఓ వ్యక్తి లైంగికంగా వేధించాడు. నర్సులు పనిచేసే వార్డుల్లోకి ప్రవేశించిన ఈ కామాంధుడు... వారితో రోజుకి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా అంటూ అసభ్యంగా మాట్లాడాడు. అతడి చెడు ప్రవర్తనపై తీవ్ర ఆగ్రహం చెందిన నర్సులు, సిబ్బంది అతడిని పట్టుకుని చితకబాదారు. ఆ తర్వాత అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు.

IIT Bombay: హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి చిక్కిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్.. చివరికి?

IIT Bombay: హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి చిక్కిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్.. చివరికి?హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లలో వీడియోలను రికార్డ్ చేశారనే ఆరోపణలతో 32 ఏళ్ల ఐఐటీ బాంబే మాజీ విద్యార్థిపై కేసు నమోదు చేశారు. అక్టోబర్ 12న హాస్టల్ 14లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ కేసులో కొందరు విద్యార్థులు సీనియర్‌ పట్టుకుని క్యాంపస్ సెక్యూరిటీకి అప్పగించారు. జూలై 2025లో ఎంటెక్ పూర్తి చేసిన ఆ పూర్వ విద్యార్థి అక్టోబర్ 11 నుండి తాత్కాలిక విజిటర్ పాస్‌పై క్యాంపస్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. తరచుగా క్యాంపస్‌కు వస్తుండేవాడని.. ఇందుకోసం ఇతర విద్యార్థుల ఐడీని ఉపయోగించుకున్నాడని తేలింది.

కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?

కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?కొమరం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ జిల్లా దహెగావ్ మండలం గెర్రి గ్రామంలో శనివారం ఒక గర్భిణీ స్త్రీని ఆమె మామ దారుణంగా హత్య చేశాడు. నిందితుడు సత్యనారాయణ బాధితురాలు రాణిపై గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేయడంతో అక్కడికక్కడే ఆమె మృతి చెందింది. స్థానికుల ప్రకారం, రాణి సత్యనారాయణ కుమారుడు శేఖర్‌ను వారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడని, అప్పటి నుండి కుటుంబాల మధ్య గొడవలు పెరిగాయని స్థానికులు తెలిపారు. అప్పటి నుండి, శేఖర్‌ అత్తమామల ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు.

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అక్టోబర్ 19 నుండి 24 వరకు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తారు. ఆరు రోజుల పర్యటనలో, ఆయన ప్రముఖ ఆస్ట్రేలియా విశ్వవిద్యాలయాల బోధనా పద్ధతులను అధ్యయనం చేస్తారు. రాష్ట్ర విద్యా రంగానికి సహకారాలను అన్వేషిస్తారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరగనున్న సీఐఐ పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్‌కు ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించడానికి సిడ్నీ, మెల్‌బోర్న్‌లలో రోడ్‌షోలకు లోకేష్ నాయకత్వం వహిస్తారు.

Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)

Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు కవిత శనివారం బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ రిజర్వేషన్ బంద్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమంలో ఊహించని హైలైట్ ఆమె కుమారుడు దేవనపల్లి అనిల్ ఆదిత్య ధర్నాలో నిరసనకారులతో కలిసి కూర్చోవడం. ఈ నిరసనలో ఆదిత్య పాల్గొనడం మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించింది. రాజకీయ రంగానికి కొత్తగా వచ్చిన ఆ యువకుడు అనుభవజ్ఞులైన కార్యకర్తలలో ప్లకార్డులు పట్టుకుని కొంచెం దూరంగా కనిపించాడు.

Watch More Videos

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com