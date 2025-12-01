భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. గొడవలే గొడవలు.. ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో..?
పశ్చిమ బెంగాల్లోని మాల్డా జిల్లాలోని బామంగోలా ప్రాంతంలో ఒక మహిళ తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని బిశ్వజిత్ సర్కార్గా గుర్తించారు. నిందితురాలిని పంపా రాయ్గా గుర్తించారు.
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, సర్కార్, రాయ్ ప్రేమ వ్యవహారం కలిగి ఉన్నారని, ఆరు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారని వారికి ఒక కుమార్తె ఉందని వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. టోల్ ప్లాజా కార్మికుడు సర్కార్, రాయ్ అనేక విషయాలపై తరచుగా గొడవ పడుతుండేవారు.
శనివారం రాత్రి, సర్కార్ పని నుండి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు దంపతుల మధ్య ఇలాంటి వివాదం తలెత్తింది. సర్కార్ రాత్రి 8.30 గంటలకు ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, రాయ్ అతన్ని ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంది. ఇది వాగ్వాదానికి దారితీసింది.
సర్కార్ ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి రాయ్ను పక్కకు నెట్టడంతో, ఆ చర్యపై కోపంతో రాయ్ అతని కడుపులో కత్తితో పొడిచాడు. దాడి తర్వాత, సర్కార్ నేలపై పడిపోయి, రక్తం కారుతూ సహాయం కోసం కేకలు వేశాడు. సర్కార్ గొంతు విన్న పొరుగువారు ఇంటికి చేరుకుని అతన్ని మాల్డా మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్కు తరలించారు.
సంఘటన తర్వాత, బామంగోలా పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందింది. పోలీసులు ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దర్యాప్తు సమయంలో సమాచారం సేకరించిన తర్వాత, నిందితుడి భార్యను అరెస్టు చేశారు.
సర్కార్ శనివారం రాత్రి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. హత్యకు గల కారణాలను పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే, భార్యాభర్తలు తరచుగా అనేక సమస్యలపై గొడవ పడుతున్నారని పొరుగువారు కూడా చెప్పారు.