మెగా డీఎస్సీ-2025 తుది ఎంపిక జాబితా విడుదల
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం మెగా డీఎస్సీ-2025 తుది ఎంపిక జాబితాను విడుదల చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సంతకం చేసిన మొదటి ఫైల్తో ప్రారంభించిన నియామక ప్రక్రియలో, పాఠశాల విద్యా శాఖ అభ్యర్థుల ఎంపికను సమర్థవంతంగా ఖరారు చేసింది.
తుది ఎంపిక జాబితాను ఉదయం 9:30 గంటలకు అధికారిక వెబ్సైట్ apdsc.apcfss.inలో విడుదల చేశారు. కొత్తగా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులు రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా తరగతి గదుల్లో ఏపీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ను అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
ఔత్సాహిక విద్యావేత్తలకు నిరంతర అవకాశాలను అందిస్తూ, ఇప్పుడు ఏటా డీఎస్సీ నిర్వహించబడుతుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.