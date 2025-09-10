Nara Lokesh : కవితను టీడీపీలోకి తీసుకోవడం జగన్తో పొత్తు పెట్టుకోవడం ఒకటే
మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి వస్తున్న ఊహాగానాలకు సంబంధించి టీడీపీ జనరల్ సెక్రటరీ నారా లోకేష్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన నారా లోకేష్, బీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ అయిన కవిత టీడీపీలో చేరుతుందా అని అడిగారు. ఆ పుకార్లను తోసిపుచ్చుతూ, కవితను టీడీపీలోకి తీసుకోవడం జగన్ మోహన్ రెడ్డితో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి భిన్నంగా ఉండదని లోకేష్ అన్నారు.
బీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత కవిత టీడీపీలోకి మారవచ్చనే ఊహాగానాలకు ఆయన వ్యాఖ్యలు ముగింపు పలికాయి. ఆసక్తికరంగా, తాను కేటీఆర్ను తరచుగా కలుస్తానని, ఆయనతో మంచి బంధాన్ని పంచుకుంటానని నారా లోకేష్ జోడించారు.
అయితే, రాజకీయ వర్గాల్లో షర్మిలతో పోల్చబడుతున్న కవితను అంగీకరించడంతో టీడీపీకి ఆసక్తి లేదని నారా లోకేష్ తెలిపారు. కాగా.. తెలంగాణ జాగృతిలో, కవిత బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పటి నుండి ఆమెపై అంతర్గత అసమ్మతి పెరుగుతోంది.
ప్రధాన పార్టీలు ఆమెను స్వాగతించడానికి ఇష్టపడకపోవడంతో, కవిత ఏదైనా స్థిరపడిన పార్టీలో చేరే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని రాజకీయ పరిశీలకులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో, మాజీ ఎమ్మెల్సీ తన రాజకీయ జీవితాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటే సొంత పార్టీని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.