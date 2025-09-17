బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025
బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025 (12:59 IST)

Modi: ఇంగ్లీష్ లోనూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బయోపిక్ మా వందే ప్రకటన

Modi's biopic Maa Vand
దేశాన్ని అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలుపుతున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బయోపిక్ ను మా వందే టైటిల్ తో సిల్వర్ కాస్ట్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ వీర్ రెడ్డి.ఎం. ఈ చిత్రంలో నరేంద్ర మోదీ పాత్రలో మలయాళ స్టార్ హీరో ఉన్ని ముకుందన్ నటిస్తున్నారు. ఎన్నో పోరాటాల కన్నా తల్లి సంకల్ప బలం గొప్పదనే సందేశాన్నిస్తూ ప్రధాని మోదీ జీవితాన్ని యదార్థ ఘటనల ఆధారంగా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు క్రాంతికుమార్.సీహెచ్.

Unni Mukundan and team
సమాజం కోసం ఎన్నో ఆకాంక్షలు గల బాలుడి నుంచి దేశ ప్రధానిగా మోదీ ఎదిగిన క్రమాన్ని మా వందే సినిమాలో చూపించనున్నారు. ఈ రోజు మోదీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. 
 
ఈ సందర్భంగా చిత్ర నిర్మాత వీర్ రెడ్డి.ఎం. మాట్లాడుతూ - మోదీ గారి వ్యక్తిగత, రాజకీయ జీవితంలోని సంఘటనలు, విశేషాలన్నీ ఎంతో సహజంగా మా సినిమాలో చూపించబోతున్నాం. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో, అత్యున్న సాంకేతిక విలువలు, వీఎఫ్ఎక్స్ తో రూపొందే మా వందే చిత్రాన్ని పాన్ ఇండియా భాషలతో పాటు ఇంగ్లీష్ లోనూ నిర్మిస్తున్నాం. 
 
ప్రపంచనాయకుడిగా మోదీ ఎదగడం వెనక ఆయన మాతృమూర్తి హీరాబెన్ ఇచ్చిన ప్రేరణ, తల్లితో మోదీకి గల అనుబంధం ఈ చిత్రంలో భావోద్వేగాలను పంచనుంది. ఎన్నో పోరాటాల కన్నా తల్లి సంకల్ప బలం గొప్పదనే సందేశం ఈ కథలో కీలకాంశంగా ఉండనుంది. మచ్చలేని నాయకుడిగా దేశ సేవకే జీవితాన్ని అంకితం చేస్తున్న ప్రధాని మోదీ జీవిత విశేషాలను "మా వందే" సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చేలా ఆవిష్కరించబోతున్నాం

పీఎం విశ్వకర్మ పథకం.. రెండేళ్లలో 30లక్షల మంది నమోదు.. రూ.41,188 కోట్లకు ఆమోదం

పీఎం విశ్వకర్మ పథకం.. రెండేళ్లలో 30లక్షల మంది నమోదు.. రూ.41,188 కోట్లకు ఆమోదంపీఎం విశ్వకర్మ పథకం కింద దాదాపు 30లక్షల మంది చేతివృత్తుల వారు లబ్ధిదారులు కానున్నారు. రెండేళ్ల 30 లక్షల మంది ఈ పథకం కోసం నమోదు చేసుకున్నారని తాజా నివేదికలు ప్రకారం తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో వ్యాపారాభివృద్ధి మద్దతు కోసం రూ. 41,188 కోట్ల విలువైన 4.7 లక్షలకు పైగా రుణాలు ఆమోదించబడ్డాయని కేంద్రం తెలిపింది. 26 లక్షల మంది చేతివృత్తులకు సంబంధించిన నైపుణ్యా పత్రాలను ధృవీకరించారు. వారిలో 86శాతం మంది తమ ప్రాథమిక శిక్షణను కూడా పూర్తి చేశారు. సాంప్రదాయ చేతివృత్తులవారికి మద్దతు ఇచ్చేందుకు విశ్వకర్మ పథకం ఉద్భవించింది.

ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త : ప్రభుత్వ శాఖల్లోని ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్

ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త : ప్రభుత్వ శాఖల్లోని ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ పోస్టులను ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం మంగళవారమే ఐదు వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లను విడుదలచేసింది.

మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయండి.. సునీతకు సుప్రీం ఆదేశాలు.. సీబీఐ ఏం చేయబోతోంది?

మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయండి.. సునీతకు సుప్రీం ఆదేశాలు.. సీబీఐ ఏం చేయబోతోంది?మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసును సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల విచారించింది. సుప్రీం ఆదేశిస్తే దర్యాప్తు కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని సీబీఐ కోర్టుకు తెలిపింది. ఈ కేసులో పిటిషనర్ తదుపరి దర్యాప్తు కోరుతున్నారని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎస్వీ రాజు తెలియజేశారు. పిటిషనర్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూత్రా వాదనలు వినిపించారు

ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారు.. భారత్ తలొగ్గలేదు : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్

ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారు.. భారత్ తలొగ్గలేదు : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని, ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఇషాక్ దార్ స్పష్టం చేశారు. భారత్ పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల పరిష్కారానికి మూడో దేశ జోక్యానికి భారత్ ససేమిరా అందని, ఏ మాత్రం తలొగ్గలేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రధానంగా 'ఆపరేషన్ సింధూర్' సమయంలో మూడో దేశం జోక్యాన్ని భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిందన్నారు.

అక్రమ వలసదారులపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం... స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలు

అక్రమ వలసదారులపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం... స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలుదేశంలోని అక్రమంగా ప్రవేశించిన వారిపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. అక్రమ వలసదారులను గుర్తించి వారిని ఏరివేసే చర్యల్లో నిమగ్నమైంది. ఇప్పటికే 16 వేల మంది వలసదారులను గుర్తించగా, వారిని వారి వారి స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. వీరి బహిష్కరణ ప్రక్రియను స్వయంగా కేంద్ర హోం శాఖ పర్యవేక్షిస్తోంది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
