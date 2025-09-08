Kavitha Suspension: కవిత సస్పెన్షన్ గురించి కేటీఆర్ ఏమన్నారో తెలుసా?
మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవితను పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయడంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. కవిత సస్పెన్షన్పై ఇప్పటికే పార్టీలో చర్చించామని, అవసరమైన చర్యలు తీసుకున్నామని అన్నారు. చర్చించాల్సిన విషయాలను పార్టీ ఫోరమ్లలో అంతర్గతంగా పరిష్కరించామన్నారు. చర్య పూర్తయిన తర్వాత, తాను చెప్పడానికి ఇంకేమీ లేదని కేటీఆర్ తెలిపారు.
చాలా కాలంగా, తన సోదరి కవిత తనపై అంతర్గత విషయాలను లీక్ చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఆరోపిచారు. ఆమె పదే పదే వ్యాఖ్యలు చేసినప్పటికీ, కేటీఆర్ ఆమెపై బహిరంగ వ్యాఖ్యలు చేయడం మానేశారు.
ఇప్పుడు, కవితను అధికారికంగా పార్టీ నుండి బయటకు పంపడంతో, కేటీఆర్ ఆ అధ్యాయాన్ని మూసివేయాలని ఎంచుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రశాంతంగా, దౌత్యపరంగా ముగించామని చెప్పారు. ఈ సమస్యను మరింత ముందుకు లాగబోనని స్పష్టం చేశారు.