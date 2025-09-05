Kavitha: కవితను పట్టించుకోని కాంగ్రెస్, బీజేపీ.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తర్వాత కొత్త పార్టీ?
మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవితను అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెండ్ చేశారు. ఆపై ఆమె తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీనితో, కుటుంబ సంబంధాలు తప్ప, కేసీఆర్తో కవితకు ఉన్న రాజకీయ సంబంధాలు తెగిపోయాయి. గతంలో ఆమె కాంగ్రెస్లో చేరే అవకాశం వుందని కొన్ని మీడియా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం అది జరిగేట్లు లేదు. ఎందుకంటే.. కవిత బహిరంగంగా తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని, తన జైలు శిక్షకు బీజేపీని విమర్శించారు.
దీంతో కాంగ్రెస్, బీజేపీ రెండూ ఆమెను పార్టీలోకి తీసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదని స్పష్టం చేశాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అవినీతి జరిగిందని కవిత అంగీకరించింది. కానీ హరీష్ రావు, సంతోష్ రావులను ఆమె నిందించారు. కేసీఆర్ను జవాబుదారీగా ఉంచాలని కోరుకుంటున్నందున కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఈ వెర్షన్ను అంగీకరించలేవు. ఆమెను తీసుకురావడం వారి వైఖరిని బలహీనపరుస్తుంది. కేసీఆర్కు అనవసరమైన ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ఏ పార్టీ కూడా తన కుటుంబాన్ని విభజించేలా కనిపించడం ద్వారా కేసీఆర్ పట్ల ప్రజల సానుభూతిని పణంగా పెట్టకూడదని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు లేదా నాయకులను తన వైపుకు ఆకర్షించగలిగితేనే కవిత రాజకీయంగా ఎదిగే అవకాశం వుంది.
అది ప్రస్తుతం జరగడం లేదు. ఇక కాంగ్రెస్ లేదా బీజేపీలో ఎవరూ ఆసక్తి చూపకపోవడంతో, జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తర్వాత కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించవచ్చు. ఆ తర్వాత ఆమె బీఆర్ఎస్తో సహా అన్ని పార్టీలతో పోరాటాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. దీని వలన ఆమె రాజకీయ ప్రయాణం కఠినంగా, అత్యంత సవాలుతో కూడుకున్నదిగా మారుతుంది.