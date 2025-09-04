KA Paul: కవితకు ఆఫర్ ఇచ్చిన కేఏ పాల్.. ప్రజాశాంతిలో చేరుతుందా? (video)
తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి (కేసీఆర్) కుమార్తె అయిన బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవితను బీఆర్ఎస్ ఆమెను సస్పెండ్ చేశారు. ఆమె బీజేపీలోకి వెళ్తుందా లేదా కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్తుందా అని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజాశాంతి వ్యవస్థాపక చీఫ్ కేఏ పాల్ కవితకు చాలా ఆసక్తికరమైన రాజకీయ ఆఫర్ ఇచ్చారు.
కవితను ఉద్దేశించి చేసిన తాజా వీడియో సందేశంలో, తన పార్టీలో చేరాలని, తన నాయకత్వంలో పనిచేయాలని ఆమెను ఆహ్వానించడం తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందని పాల్ అన్నారు. తన పార్టీ వైపు రాజకీయ ఎత్తుగడ వేయడానికి కవితకు ఇదే సరైన సమయం అని తెలిపారు.
కవిత తన భవిష్యత్తును సుస్థిరం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇంతకంటే మంచి అవకాశం మరొకటి లేదు. ఆమె బిజెపి లేదా కాంగ్రెస్లో చేరుతున్నట్లు వస్తున్న పుకార్లను ఆమె ఖండించాలి. నా పార్టీలో చేరడం ద్వారా. గద్దర్ లాంటి దిగ్గజానికి ఆతిథ్యం ఇచ్చినందుకు నా ప్రజాశాంతికి గొప్ప ఖ్యాతి ఉంది. కాబట్టి కవిత సురక్షితంగా ప్రజాశాంతిలో చేరవచ్చు. అని పాల్ కవితకు ఆఫర్ ఇచ్చారు.
కానీ ఇక్కడ పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే కవిత పాల్ ఆఫర్ను స్వీకరించి ప్రజాశాంతిలో చేరుతుందా లేదా అనేది అనుమానమే. కవిత తన సొంత పార్టీపై దృష్టి పెట్టవచ్చు లేదా జాతీయ పార్టీ వైపు పెద్ద ఎత్తుగడ వేయవచ్చునని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.