Kavitha and Sharmila: ఏపీలో షర్మిల.. తెలంగాణలో కవిత..? ఏం జరుగబోతోంది?
బీఆర్ఎస్ పార్టీ కల్వకుంట్ల కవితను సస్పెండ్ చేసింది. ఆమె కొత్త పార్టీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే కొత్త పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయిందని టాక్. తెలంగాణలో కవిత ఏపీలో షర్మిల మధ్య సమాంతరాలను ప్రజలు గుర్తు పట్టారు.
కవిత లాగే, షర్మిల కూడా తన సోదరుడు జగన్ మోహన్ రెడ్డితో విడిపోయి వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీని స్థాపించారు. కానీ షర్మిల ప్రయత్నం విజయవంతం కాలేదు, ఆమె కాంగ్రెస్లో విలీనం అయి ఆంధ్రప్రదేశ్కు మారవలసి వచ్చింది. అయితే, షర్మిల లాగా కవిత అంత తేలికైనది కాదని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
షర్మిల రాజకీయ కార్యకలాపాలు పాదయాత్రలు, ప్రత్యర్థులపై అప్పుడప్పుడు విమర్శలకే పరిమితం అయ్యాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, కవిత సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో లోతుగా నిమగ్నమై, తెలంగాణ అంతటా బలమైన పలుకుబడిని ఏర్పరుచుకున్నారు.
కవిత రాజకీయ మూలాలు తెలంగాణ గుర్తింపులో ఉన్నాయి. 2006లో స్థాపించబడిన తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా, ఆమె యువత, మహిళలను సమీకరించింది, వేలాది మందికి వృత్తి శిక్షణ ఇచ్చారు. బతుకమ్మను పునరుద్ధరించింది. రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. ఆమె 2014-2019 మధ్య నిజామాబాద్ ఎంపీగా పనిచేశారు. పార్లమెంటరీ అనుభవాన్ని పొందారు.
ఢిల్లీలో సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నారు. కవిత కార్మిక ఉద్యమాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. సింగరేణి కాలరీస్లో యూనియన్లకు, హింద్ మజ్దూర్ యూనియన్ వంటి జాతీయ సంస్థలకు నాయకత్వం వహించారు. ఆమె వక్తృత్వ నైపుణ్యాలు, తెలంగాణ సమస్యలపై పట్టుకు పేరుగాంచిన ఆమె సమాజాలతో సన్నిహితంగా ఉంటుంది.
అయినప్పటికీ, ఆమె అతిపెద్ద సవాలు ఏమిటంటే ఆమె ప్రతిపక్ష పార్టీలను మాత్రమే కాకుండా బీఆర్ఎస్ను కూడా ఎదుర్కోవాలి. కేటీఆర్, కేసీఆర్ కూడా చివరికి ఆమెను రాజకీయంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది ప్రత్యక్ష పోరాటాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది ముందుకు సాగే మార్గాన్ని సవాలుగా చేస్తుంది.