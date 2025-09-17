బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025 (13:24 IST)

డ్రాగన్ కోసం బరువు తగ్గుతున్న ఎన్టీఆర్.. వర్కౌట్ వీడియో వైరల్

టాలీవుడ్‌ హీరో ఎన్టీఆర్ వర్కౌట్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సినిమా రోల్స్ కోసం బరువు తగ్గమంటే వెంటనే తగ్గే కెపాసిటీ ఎన్టీఆర్‌కు వుంది. టెంపర్, అరవింద సమేత వంటి చిత్రాలలో తన సిక్స్ ప్యాక్‌తో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచారు ఎన్టీఆర్. తరువాత, దేవర కోసం బరువు తగ్గారు. అలాగే వార్ 2 కోసం లుక్ మార్చాడు. 
 
తాజాగా తన రాబోయే చిత్రం డ్రాగన్ కోసం భారీ వర్కౌట్లు చేస్తున్నాడు. ఇందులో చాలా స్లిమ్‌గా కనిపించబోతున్నాడు. ఇటీవలే ఆయన ఫిజికల్ ట్రైనర్ కుమార్ మన్నవ, ఎన్టీఆర్ జిమ్‌లో వర్కౌట్స్ చేస్తున్న వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ ఇన్‌స్టా వీడియోలో ఎన్టీఆర్ భారీగా వర్కౌట్స్ చేస్తూ కనిపించారు. 
 
దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ పాత్ర కోసం అథ్లెటిక్ ఫ్రేమ్‌ను సాధించడానికి ఎన్టీఆర్ అవిశ్రాంత కృషిని ఈ వీడియో హైలైట్ చేస్తుంది. డ్రాగన్‌లో అద్భుత నటనను అందించడానికి ఎన్టీఆర్ నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. డ్రాగన్ కోసం ఎన్టీఆర్ బరువు తగ్గడానికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

 

ఇద్దరి ప్రాణాలు తీసిన రూ.50 వేల అప్పు - మరో ఇద్దరు ప్రాణాపాయస్థితి

ఇద్దరి ప్రాణాలు తీసిన రూ.50 వేల అప్పు - మరో ఇద్దరు ప్రాణాపాయస్థితిపల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో రూ.50 వేల అప్పు ఇద్దరి ప్రాణాలు తీసింది. మరో ఇద్దరు ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉన్నారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, సత్తెనపల్లి మండలం, ఫణిదం గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాసరావు అదే గ్రామానికి చెందిన దాసరి వెంకటేశ్వర్లు ఆరు నెలల క్రితం రూ.50 వేలు అప్పుగా ఇచ్చాడు. అప్పు చెల్లించాలని కొన్ని రోజులుగా కోరుతున్నా వెంకటేశ్వర్లు ముఖం చాటేస్తున్నాడు.

శ్రీవారి అంగప్రదక్షిణ టోకన్ల కేటాయింపులో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఔట్ విధానానికి స్వస్తి.. కొత్త రూల్ అమలు

శ్రీవారి అంగప్రదక్షిణ టోకన్ల కేటాయింపులో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఔట్ విధానానికి స్వస్తి.. కొత్త రూల్ అమలుతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) బోర్డు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. శ్రీవారి ఆలయంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో చేసుకునే అంగప్రదక్షిణ టిక్కెట్ల కేటాయింపులో ప్రస్తుత విధానానికి స్వస్తి చెప్పి పాత విధానాన్ని తిరిగి అమల్లోకి తీసుకునిరానుంది. ఇప్పటివరకు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఔట్ విధానం ద్వారా ఈ టిక్కెట్లను కేటాయిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ఇక నుంచి లక్కీ డిప్ ద్వారా ఈ టిక్కెట్లను కేటాయించనున్నారు. డిసెంబరు కోటాకు సెప్టెంబరు 18వ తేదీ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించనున్నారు. ఒకసారి ఈ టిక్కెట్లను పొందినవారు 180 రోజుల తర్వాతే ఈ టిక్కెట్లను కేటాయించనున్నారు.

సంచలన ప్రకటన చేసిన మావోయిస్టులు... శాంతి చర్చలకు సిద్ధం

సంచలన ప్రకటన చేసిన మావోయిస్టులు... శాంతి చర్చలకు సిద్ధంమావోయిస్టులు సంచలన ప్రకటన చేశారు. గత కొంతకాలంగా వరుసగా ఎదురు దెబ్బలు తింటూ అనేక మందిని కోల్పోతున్న నక్సలైట్లు ఇపుడు ఆయుధాలు వీడి శాంతి చర్చలకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో ఒక ప్రకటన విడుదలైంది. ఆగస్టు 15వ తేదీనతో కూడిన ఈ ప్రకటన మంగళవారం రాత్రి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇందులో మావోయిస్టులు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో శాంతి చర్చలకు సిద్ధమని, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి గళం విప్పుతామని అందులో పేర్కొన్నారు.

CM: ఎన్టీఆర్ కు తెరవెనుక కుట్ర తెలిసే రాత్రికి రాత్రే ఎమ్మెల్యేలను దాచాం : చంద్రబాబు

CM: ఎన్టీఆర్ కు తెరవెనుక కుట్ర తెలిసే రాత్రికి రాత్రే ఎమ్మెల్యేలను దాచాం : చంద్రబాబుతెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చిన ప్రతి పాలసీ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అమరావతిలో తెలుగు వైభవం పేరుతో ఎన్టీఆర్ స్మృతి వనం ఏర్పాటు చేస్తామని, ఎన్టీఆర్ స్పూర్తితో స్వర్ణాంధ్ర కల సాకారం చేస్తామని, పేదరికం లేని సమాజం సాధిస్తామని స్పష్టం చేశారు. విజయవాడ పోరంకిలో నిర్వహించిన సజీవ చరిత్ర-1984 ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమం పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించింది.

151 మేకలను బలిచ్చి మొక్కు తీర్చుకున్న లారీ డ్రైవర్...

151 మేకలను బలిచ్చి మొక్కు తీర్చుకున్న లారీ డ్రైవర్...అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఓ లారీ డ్రైవర్ అమ్మవారికి మొక్కు తీర్చుకున్నాడు. ఏకంగా 151 మేకలను బలిచ్చి తన మొక్కు తీర్చాడు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వచ్చిన లారీ డ్రైవర్.. తాను కోలుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడుగా మారితే మేకలను బలిస్తానని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తానని మొక్కుకున్నాడు. అమ్మవారి దయవల్ల అతను కోలుకోవడంతో తన మొక్కును తీర్చుకునేందుకు 151 మేకలను బలిచ్చాడు. ఈ ఘటన తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ధర్మపురి జిల్లా అత్తిమరత్తూర్ గ్రామంలో జరిగింది. ఈ గ్రామానికి చెందిన లారీ డ్రైవర్ తంగరాజ్ ఈ మొక్కు తీర్చుకునేందుకు ఏకంగా రూ.10 లక్షలకు ఖర్చు చేశాడు.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
