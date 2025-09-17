డ్రాగన్ కోసం బరువు తగ్గుతున్న ఎన్టీఆర్.. వర్కౌట్ వీడియో వైరల్
టాలీవుడ్ హీరో ఎన్టీఆర్ వర్కౌట్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సినిమా రోల్స్ కోసం బరువు తగ్గమంటే వెంటనే తగ్గే కెపాసిటీ ఎన్టీఆర్కు వుంది. టెంపర్, అరవింద సమేత వంటి చిత్రాలలో తన సిక్స్ ప్యాక్తో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచారు ఎన్టీఆర్. తరువాత, దేవర కోసం బరువు తగ్గారు. అలాగే వార్ 2 కోసం లుక్ మార్చాడు.
తాజాగా తన రాబోయే చిత్రం డ్రాగన్ కోసం భారీ వర్కౌట్లు చేస్తున్నాడు. ఇందులో చాలా స్లిమ్గా కనిపించబోతున్నాడు. ఇటీవలే ఆయన ఫిజికల్ ట్రైనర్ కుమార్ మన్నవ, ఎన్టీఆర్ జిమ్లో వర్కౌట్స్ చేస్తున్న వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ ఇన్స్టా వీడియోలో ఎన్టీఆర్ భారీగా వర్కౌట్స్ చేస్తూ కనిపించారు.
దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ పాత్ర కోసం అథ్లెటిక్ ఫ్రేమ్ను సాధించడానికి ఎన్టీఆర్ అవిశ్రాంత కృషిని ఈ వీడియో హైలైట్ చేస్తుంది. డ్రాగన్లో అద్భుత నటనను అందించడానికి ఎన్టీఆర్ నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. డ్రాగన్ కోసం ఎన్టీఆర్ బరువు తగ్గడానికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.