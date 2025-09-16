NTR: యుఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ ను కలిసిన ఎన్.టి.ఆర్.
ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమా తర్వాత ఎన్.టి.ఆర్. ప్రపంచంలో అందరికీ దగ్గరయ్యాడు. తాజాగా యుఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ ఆహ్వానం మేరకు మర్యాదపూర్వకంగా ఎన్.టి.ఆర్. కలిశారు. సోషల్ మీడియాలో లారా విలియమ్స్ పోస్ట్ చేసింది. ఎన్.టి.ఆర్. ని కాన్సులేట్కి స్వాగతించడానికి ఉత్సాహంగా ఉంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో చిత్రీకరించబడిన అతని ఇటీవలి, రాబోయే ప్రాజెక్టులు భాగస్వామ్యం యొక్క శక్తిని, ఉద్యోగాలను సృష్టించడాన్ని మరియు భారతదేశం, యునైటెడ్ స్టేట్స్ మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయడాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి అని పేర్కొంది.
గత నెలలో బాధ్యతలు స్వీకరించిన హైదరాబాద్లోని యుఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ అప్పుడు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. కాన్సుల్ జనరల్ ఇక్కడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసిసిసి)లో రెడ్డిని కలిశారని అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. కాన్సుల్ జనరల్ నాయకత్వంలో, హైదరాబాద్లోని యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాన్సులేట్ జనరల్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఒడిశా రాష్ట్రాలలో అమెరికా ప్రయోజనాలను మరియు యుఎస్-ఇండియా ద్వైపాక్షిక సంబంధాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది అని తెలిపింది.