AP Municipal Elections: ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు: 7,508 నామినేషన్లు దాఖలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ పురపాలక ఎన్నికల రెండవ దశ నామినేషన్ల ప్రక్రియ 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో ముగిసింది. మూడు రోజుల్లో మొత్తం 7,508 నామినేషన్లు దాఖలవడంతో, హోరాహోరీ పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. వీటిలో, మేయర్, చైర్పర్సన్ పదవులకు 385 నామినేషన్లు కాగా, వార్డు, డివిజన్ స్థానాలకు 7,123 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. చివరి రోజున పురపాలక కార్పొరేషన్లు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల పరిధిలో 5,730 నామినేషన్లు రావడంతో భారీ రద్దీ నెలకొంది.
AP Municipal Elections
చివరి రోజున కాకినాడలో అత్యధికంగా నామినేషన్లు దాఖలైనాయి. మేయర్ పదవికి మొత్తం 28 నామినేషన్లు దాఖలవ్వగా, 66 కార్పొరేటర్ స్థానాలకు 840 నామినేషన్లు వచ్చాయి. కార్పొరేటర్ పదవులకు టీడీపీ 282 నామినేషన్లతో అగ్రస్థానంలో నిలవగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో వైఎస్సార్సీపీ 202, జనసేన 146 నామినేషన్లతో నిలిచాయి. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కూడా 154 నామినేషన్లతో తమ సత్తా చాటారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని అమడాలవలసలో ఛైర్పర్సన్, 28 వార్డు కౌన్సిలర్ పదవులకు 154 నామినేషన్లు అందాయి. చివరి రోజు ఒక్కరోజే 114 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. తొలి రెండు రోజుల్లో ఒక్క నామినేషన్ కూడా రాకపోవడంతో, ఛైర్పర్సన్ పదవికి చివరి నిమిషంలో ఎనిమిది నామినేషన్లు దాఖలవడంతో తణుకులో కూడా హడావిడి నెలకొంది.
శ్రీకాళహస్తిలో ఈ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఛైర్పర్సన్ పదవికి మొత్తం 19 నామినేషన్లు, 44 కౌన్సిలర్ స్థానాలకు 316 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. పాలకొల్లులో కూడా రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి. అక్కడ మంత్రి నిమ్మలా రామానాయుడు టీడీపీ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా జరిగిన బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, నామినేషన్ పత్రాలకు సంబంధించిన ఒక వివాదంపై నరసరావుపేటలో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఉద్రిక్తంగా సాగినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు ఎన్నికల అధికారులు నామినేషన్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, అసంపూర్ణంగా లేదా చెల్లని పత్రాలతో ఉన్నవాటిని తిరస్కరిస్తారు. అభ్యర్థులు 19వ తేదీన తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత పోటీదారుల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు.