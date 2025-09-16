Gold prices: రూ.1,10,000 మార్కుతో రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి బంగారం ధరలు
ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఈ వారం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు తగ్గింపు అంచనాల మధ్య పెరిగిన సేఫ్-హెవెన్ డిమాండ్ కారణంగా బంగారం ధరలు మంగళవారం రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. రూ.1,10,000 మార్కును అధిగమించాయి.
ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీజేఏ) ప్రచురించిన డేటా ప్రకారం, భారతదేశంలో, గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఉదయం 10.17 నాటికి రూ.10,951 వద్ద ఉంది. అంతకుముందు రోజు, ధరలు 10 గ్రాములకు రూ.1,10,650 వరకు చేరుకున్నాయి. ఇది సోమవారం రూ.1,09,820 నుండి పెరిగింది.
స్పాట్ బంగారం ధర ఔన్సుకు $3,679గా ఉంది. ఇది సోమవారం రికార్డు $3,685 కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉందని ప్రపంచ బంగారు మండలి డేటా తెలిపింది. మార్కెట్ నిపుణులు ఈ ర్యాలీకి ప్రపంచ వాణిజ్యంలో పెరిగిన భౌగోళిక రాజకీయ ప్రమాదాలు, సెప్టెంబర్ 17న US ఫెడ్ రేటు తగ్గింపు అంచనాలను అనుసంధానించారు.
బలహీనపడుతున్న డాలర్ నుండి వచ్చిన ప్రతికూలతలతో కలిసి, ఈ వారం బంగారం, వెండి సానుకూలంగా వర్తకం అవుతాయని వారు అంచనా వేస్తున్నారు. దేశీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
న్యూఢిల్లీలో 10 గ్రాములకు రూ. 1,10,260, ముంబైలో రూ. 1,10,450, బెంగళూరులో రూ. 1,10,540, కోల్కతాలో రూ. 1,10,310. చెన్నైలో అత్యధిక బంగారం ధర రూ. 1,10,770గా నమోదైంది. వెండి ధరలు కూడా పెరిగాయి, అక్టోబర్ 5న ఎంసీఎక్స్ ట్రేడింగ్లో కిలోకు రూ. 1,29,452గా ట్రేడవుతున్నాయి.