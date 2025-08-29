Gold: కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న బంగారం ధరలు.. ఎంతో తెలుసా?
అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న ధరలకు రూపాయి బలహీనత మద్దతు ఇవ్వడంతో శుక్రవారం ఢిల్లీ స్పాట్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ.1,05,600 కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి బంగారం 34 శాతం పెరిగింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో శుక్రవారం ఔన్సుకు బంగారం ధర $3,410 వద్ద ఉండటంతో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో కూడా బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,02,600 కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది.
క్యాలెండర్ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి రూపాయి పరంగా బంగారం 33.96 శాతం లాభపడగా, కిలోకు రూ.117,825 వద్ద వెండి 35 శాతం రాబడిని ఇచ్చింది.
మరోవైపు, సెన్సెక్స్ 2.13 శాతం పెరిగింది. డాలర్లో బలహీనత, డిమాండ్ కారణంగా బంగారం రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడానికి కారణంగా నిలిచింది.