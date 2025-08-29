Lakh Bribe: లంచం తీసుకున్న ఎస్ఐకి ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష.. ఎక్కడ?
కర్నూలులోని ఎసిబి ప్రత్యేక కోర్టు ఒక అవినీతి కేసులో బలమైన తీర్పును వెలువరించింది. మంగరాజు అనే ఫిర్యాదుదారుడి నుంచి లక్ష రూపాయలు లంచం తీసుకున్నందుకు గాను ఎస్ఐ పెద్దయ్యకు ఏడు సంవత్సరాల కఠిన జైలు శిక్ష, రూ. 2,50,000 జరిమానా విధించబడింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. 2015లో మంగరాజు, అతని తల్లిదండ్రులు, సోదరీమణులపై వరకట్న నిరోధక చట్టం కింద నమోదైన వరకట్న వేధింపుల కేసును కొట్టివేయడానికి లంచం తీసుకున్న కేసు కోర్టులో నడుస్తోంది. కర్నూలులోని మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న పెద్దయ్య, లంచం తీసుకున్న తర్వాత ఫిర్యాదును కొనసాగించలేదు. ఈ లంచాన్ని ఒక కానిస్టేబుల్ పెద్దయ్య ద్వారా వసూలు చేయడం జరిగింది.
అయితే ఎసిబి అధికారులు అతనిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. జరిమానాలో రూ. 2 లక్షలు మంగరాజుకు పరిహారంగా ఇవ్వాలని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో జరిగే అవినీతిని వెంటనే ఎసిబి టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1064, మొబైల్ నంబర్ 94404 40057 లేదా ఫిర్యాదులు[email protected]
కు ఇమెయిల్ చేయాలని కూడా ఎసిబి కోర్టు ఆదేశించింది. అక్రమ లాభాల కోసం తమ పదవులను దుర్వినియోగం చేసే అధికారులకు ఈ తీర్పు ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.