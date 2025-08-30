OG record: పవన్ కళ్యాణ్ దే కాల్ హిమ్ ఓజీ అమెరికాలో రికార్డ్
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఓజీ ప్రతి రికార్డు వణుకుంచేలా వుంది. ఇప్పుడు USA లో $500K+ ప్రీమియర్ ప్రీసేల్స్ దాటిన అత్యంత వేగవంతమైన తెలుగు చిత్రంగా నిలిచింది. చిత్ర యూనిట్ దీనికి గురించి ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. prathyangiraUs ద్వారా ఉత్తర అమెరికా విడుదల కాబోతోంది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ పెరిగి USD 500,000 దాటాయి, ఇది తెలుగు చిత్రానికి రికార్డు స్థాయిలో ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది. ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్గా సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం చారిత్రాత్మక US ప్రీమియర్కు సిద్ధంగా ఉంది.
ఇది తెలుగు చిత్రానికి రికార్డ్ స్థాయిలో ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది. ఇది ఆ ప్రాంతంలో ఒక తెలుగు సినిమాకి ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద ఓపెనింగ్స్లో ఒకటిగా కనిపించే వేదికగా నిలిచింది. ఈ ఊపు ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. కొన్ని గంటల క్రితం, ఈ సినిమా బుకింగ్లు 174 లొకేషన్లలో USD 267,231 వద్ద ఉన్నాయి, 631 షోలను కవర్ చేశాయి మరియు 9,000 కంటే ఎక్కువ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇప్పుడు, ఈ సంఖ్య USD 500,000 మార్కును అధిగమించడంతో, తుఫాను ఇప్పుడే ప్రారంభమైందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. బుకింగ్ల వేగం పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ ఉన్న క్రేజ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది, అతను ఉత్తర అమెరికాలోని NRIలు మరియు తెలుగు ప్రేక్షకులలో కల్ట్ లాంటి ఫాలోయింగ్ను ఆస్వాదిస్తున్నాడు.