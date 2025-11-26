వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. ఆ మూడు తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ బుకింగ్స్
వైకుంఠ ద్వార దర్శనం మొదటి మూడు రోజుల ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ (ఇ-డిప్) ద్వారా ప్రత్యేకంగా టిక్కెట్లను జారీ చేస్తుంది.
సాధారణ భక్తుల కోసం మరిన్ని స్లాట్లను రిజర్వ్ చేయడానికి అన్ని ప్రివిలేజ్ ఆధారిత దర్శనాలను రద్దు చేసినందున.. ఈ రోజుల్లో మరే ఇతర కేటగిరీ దర్శనం అనుమతించబడదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. వైకుంఠ ద్వారం పది రోజులు తెరిచి ఉంటుందని, జనవరి 8 వరకు ఏ రోజునైనా యాత్రికులు సందర్శించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. ఈ-డిప్ను కోల్పోయినట్లయితే భక్తులు ఆందోళన చెందవద్దని టీటీడీ కోరింది.
ఈ సంవత్సరం ఏర్పాట్లన్నీ సాధారణ యాత్రికులకు పూర్తి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయని టిటిడి చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు అన్నారు. పది రోజుల పాటు షెడ్యూల్ చేయబడిన మొత్తం 182 గంటల వైకుంఠ ద్వార దర్శనంలో 164 గంటలు సాధారణ యాత్రికుల కోసం కేటాయించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
జనవరి 2 నుండి 8 వరకు, టిటిడి ప్రతిరోజూ 15,000 స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శనం (300) టిక్కెట్లు, దాదాపు 1,000 శ్రీవాణి విఐపి బ్రేక్ దర్శన టిక్కెట్లను ఆన్లైన్ బుకింగ్ ద్వారా విడుదల చేస్తుంది. 10 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలకు విస్తృతమైన సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.
ఇకపోతే.. జనవరి 2 నుండి ఉచిత, అన్టోకెన్డ్ సర్వ దర్శనం తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. జనవరి 8 వరకు భక్తులకు ప్రత్యక్ష ప్రవేశం కల్పిస్తుంది. తిరుపతి, తిరుమల నివాసితులకు 5,000 టిక్కెట్లను కూడా టిటిడి కేటాయించింది, జనవరి 6 నుండి 8 వరకు ఆన్లైన్లో మొదట వచ్చిన వారికి ముందుగా సేవలు అందించబడతాయి.