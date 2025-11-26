బుధవారం, 26 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 26 నవంబరు 2025 (21:57 IST)

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. ఆ మూడు తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ బుకింగ్స్

Tirumala
వైకుంఠ ద్వార దర్శనం మొదటి మూడు రోజుల ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ (ఇ-డిప్) ద్వారా ప్రత్యేకంగా టిక్కెట్లను జారీ చేస్తుంది. 
 
సాధారణ భక్తుల కోసం మరిన్ని స్లాట్‌లను రిజర్వ్ చేయడానికి అన్ని ప్రివిలేజ్ ఆధారిత దర్శనాలను రద్దు చేసినందున.. ఈ రోజుల్లో మరే ఇతర కేటగిరీ దర్శనం అనుమతించబడదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. వైకుంఠ ద్వారం పది రోజులు తెరిచి ఉంటుందని, జనవరి 8 వరకు ఏ రోజునైనా యాత్రికులు సందర్శించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. ఈ-డిప్‌ను కోల్పోయినట్లయితే భక్తులు ఆందోళన చెందవద్దని టీటీడీ కోరింది. 
 
ఈ సంవత్సరం ఏర్పాట్లన్నీ సాధారణ యాత్రికులకు పూర్తి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయని టిటిడి చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు అన్నారు. పది రోజుల పాటు షెడ్యూల్ చేయబడిన మొత్తం 182 గంటల వైకుంఠ ద్వార దర్శనంలో 164 గంటలు సాధారణ యాత్రికుల కోసం కేటాయించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
జనవరి 2 నుండి 8 వరకు, టిటిడి ప్రతిరోజూ 15,000 స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శనం (300) టిక్కెట్లు, దాదాపు 1,000 శ్రీవాణి విఐపి బ్రేక్ దర్శన టిక్కెట్లను ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ ద్వారా విడుదల చేస్తుంది. 10 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలకు విస్తృతమైన సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. 
 
ఇకపోతే.. జనవరి 2 నుండి ఉచిత, అన్‌టోకెన్డ్ సర్వ దర్శనం తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. జనవరి 8 వరకు భక్తులకు ప్రత్యక్ష ప్రవేశం కల్పిస్తుంది. తిరుపతి, తిరుమల నివాసితులకు 5,000 టిక్కెట్లను కూడా టిటిడి కేటాయించింది, జనవరి 6 నుండి 8 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో మొదట వచ్చిన వారికి ముందుగా సేవలు అందించబడతాయి.

Varanasi: వారణాసిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కుమారుడు భార్గవ్.. రోల్ ఏంటో తెలుసా?

Varanasi: వారణాసిలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కుమారుడు భార్గవ్.. రోల్ ఏంటో తెలుసా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి వారణాసి చిత్రం కొన్ని వారాలుగా వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నటీనటుల గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన సమాచారం టాలీవుడ్‌లో వైరల్ అవుతోంది. మహేష్ బాబు పాత్ర చిన్ననాటి వెర్షన్‌ను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చిన్న కుమారుడు భార్గవ రామ్ పోషించనున్నాడని తెలుస్తోంది. భార్గవ్ ఈ పాత్రకు సరిపోతాడని.. అతనిలో మహేష్ బాబుతో స్వల్ప పోలికలు వుండటంతో ఈ పాత్రను భార్గవ్‌ని ఎంచుకున్నట్లు చిత్ర నిర్మాణ వర్గాల సమాచారం.

ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో మహావతార్ నరసింహ

ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో మహావతార్ నరసింహ98వ అకాడమీ అవార్డ్స్ ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో పోటీకి మహావతార్ నరసింహ అధికారికంగా అర్హత సాధించింది. దీంతో భారతీయ యానిమేషన్ మూవీ చారిత్రాత్మక పురోగతిని సాధించింది. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు జూటోపియా 2, ది బ్యాడ్ గైస్ 2, చైన్సా మ్యాన్: ది మూవీ - రెజ్ ఆర్క్, డెమన్ స్లేయర్: ఇన్ఫినిటీ కాజిల్, కెపాప్ డెమన్ హంటర్స్ వంటి అంతర్జాతీయ పోటీదారులలో ఒకటిగా నిలిచింది. పురాతన హిందూ పురాణాల నుండి తీసుకోబడిన ఈ చిత్రం విష్ణువు నాల్గవ అవతారమైన నరసింహ కథను తెరకెక్కించింది.

Anupama: అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ యాక్ష‌న్ కామెడీ ది పెట్ డిటెక్టివ్‌ జీ 5లో

Anupama: అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ యాక్ష‌న్ కామెడీ ది పెట్ డిటెక్టివ్‌ జీ 5లోఇండియాలో వ‌న్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ 5 ఎప్పటిప్పుడు కొత్త కంటెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తూనే ఉంది. తాజాగా మ‌రో డిజిట‌ల్ ప్రీమియ‌ర్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మెప్పించ‌టానికి సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. అదే ‘ది పెట్ డిటెక్టివ్‌’. న‌వంబ‌ర్ 28 నుంచి జీ 5లో మ‌ల‌యాళం, తెలుగు, క‌న్న‌డ‌, త‌మిళ‌, హిందీ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్ర‌ణీష్ విజ‌య‌న్ దీన్ని తెర‌కెక్కించారు. ష్రాఫ్ యు దీన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించటంతో పాటు నిర్మాతగానూ తొలి అడుగు వేశారు. ఇంకా ఈ చిత్రంలో వినాయ‌క‌న్‌, విన‌య్ ఫార్ట్‌, అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్‌, శ్యామ్ మోహ‌న్, జ్యోమ‌న్ జ్యోతిర్ ఇత‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు.

Balakrishna: హిస్టారికల్ ఎపిక్ నేపథ్యంలో నందమూరి బాలకృష్ణ NBK111 గ్రాండ్ గా లాంచ్

Balakrishna: హిస్టారికల్ ఎపిక్ నేపథ్యంలో నందమూరి బాలకృష్ణ NBK111 గ్రాండ్ గా లాంచ్వరుస బ్లాక్‌బస్టర్‌ల దూసుకెళ్తున్న గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, వీరసింహారెడ్డి సంచలన విజయం తర్వాత బ్లాక్‌బస్టర్ మేకర్ గోపీచంద్ మలినేనితో మరోసారి చేతులు కలిపారు. ఈ ఇద్దరి కొలాబరేషన్ లో హిస్టారికల్ ఎపిక్ #NBK111 చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తున్నారు.

నిజాయితీ కి సక్సెస్ వస్తుందని రాజు వెడ్స్ రాంబాయి నిరూపించింది : శ్రీ విష్ణు

నిజాయితీ కి సక్సెస్ వస్తుందని రాజు వెడ్స్ రాంబాయి నిరూపించింది : శ్రీ విష్ణుఅఖిల్ రాజ్, తేజస్విని జంటగా నటించిన రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమా ఘన విజయాన్ని దక్కించుకుంది. వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి నిర్మించారు. సాయిలు కంపాటి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని దక్కించుకున్న నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో శ్రీ విష్ణు, డైరెక్టర్ బాబీ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...హైదరాబాద్: అత్యంత ప్రమాదకరమైన , వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వ్యాధి సాధారణంగా చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతుందని, చికిత్స ఎంపికలు సంవత్సరాలుగా పెద్దగా మెరుగుపడలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు కేవలం 3 శాతం మాత్రమేనని, ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో పోల్చినప్పుడు అత్యల్పమని అపోలో హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నిఖిల్ సురేష్ ఘద్యల్పాటిల్ అన్నారు.

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలు

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలుప్రాణాంతకమై పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ను మన వంటింట్లో లభించే తోక మిరియాలు ఎంతగానో పని చేస్తాయని తాజాగా నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. పిప్పళ్లలో (తోక మిరియాలు) సహజంగా లభించే పిప్లార్టైన్ (పైపర్ లాంగమీన్) అనే రసాయనానికి కేన్సర్ కణాలను సమర్ధంగా నాశనం చేసే శక్తి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్శామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, సాధారణ ఇమేజింగ్ కోసం తన సూపర్-ప్రీమియం, నెక్స్ట్-జనరేషన్ R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధనాలు, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్లారిటీ, వైద్యుడి సౌకర్యం, సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించిన ఎర్గోనామిక్ డిజైన్‌ను కలపడం ద్వారా సాధారణ ఇమేజింగ్‌లో R20 ఒక పెద్ద ముందడుగుని సూచిస్తుంది. శామ్‌సంగ్ యొక్క అత్యాధునిక క్రిస్టల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా నిర్మితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ అప్లికేషన్ల విస్తృత శ్రేణిలో అద్భుతమైన చిత్ర ఏకరూపత, రిజల్యూషన్, లోతైన వివరాలను అందిస్తుంది.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు చిలకడ దుంపలు తినకూడదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు చిలకడ దుంపలు తినకూడదుచిలకడ దుంపలు. వీటిలో పలు పోషకాలున్నాయి. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య పరిస్థితులు కలిగి వున్నవారు చిలకడ దుంపలను తినకూడదు. ఎలాంటి వారు తినకూడదో తెలుసుకుందాము. కిడ్నీ స్టోన్ సమస్య ఉన్నట్లయితే చిలగడదుంపను తినకూడదు. స్వీట్ పొటాటోలో ఆక్సలేట్ ఉంటుంది, ఇది సేంద్రీయ ఆమ్లం. దీని వల్ల కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. చిలకడ దుంపల్లో మన్నిటాల్ అనే పదార్ధం కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల కొందరికి అలర్జీ సమస్యలు రావచ్చు. జీర్ణవ్యవస్థ బలహీనంగా వున్నవారు తినరాదు, ఎందుకంటే ఇది కడుపు నొప్పి లేదా ఉబ్బరం కలిగిస్తుంది. మైగ్రేన్ ఉన్నవారు దానిని అస్సలు తీసుకోకూడదు.

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?కరివేపాకు. ఇందులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. దీనిని కూరల్లో సువాసన కోసం మాత్రమే వాడతాము అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. చాలామంది కరివేపాకును తినకుండా ప్రక్కకు నెట్టేస్తుంటారు. కాని కరివేపాకులో ఎన్నో ఔషధాలు, పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కరివేపాకులో శరీరానికి కావలసిన కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ బి, కెరోటిన్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కరివేపాకును పొడిలా చేసుకుని ప్రతిరోజు ఒక టీస్పూను తీసుకుంటూ ఉంటే కొలస్ట్రాల్ తగ్గడంతో పాటు హానికరమైన ఎల్డిఎల్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. గర్భిణులకు ఒక స్పూను తేనె, అరస్పూను నిమ్మరసంలో కరివేపాకు పొడిని కలిపి తీసుకుంటే వికారం తగ్గుతుంది.
