పీఎం విశ్వకర్మ పథకం.. రెండేళ్లలో 30లక్షల మంది నమోదు.. రూ.41,188 కోట్లకు ఆమోదం
పీఎం విశ్వకర్మ పథకం కింద దాదాపు 30లక్షల మంది చేతివృత్తుల వారు లబ్ధిదారులు కానున్నారు. రెండేళ్ల 30 లక్షల మంది ఈ పథకం కోసం నమోదు చేసుకున్నారని తాజా నివేదికలు ప్రకారం తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో వ్యాపారాభివృద్ధి మద్దతు కోసం రూ. 41,188 కోట్ల విలువైన 4.7 లక్షలకు పైగా రుణాలు ఆమోదించబడ్డాయని కేంద్రం తెలిపింది. 26 లక్షల మంది చేతివృత్తులకు సంబంధించిన నైపుణ్యా పత్రాలను ధృవీకరించారు. వారిలో 86శాతం మంది తమ ప్రాథమిక శిక్షణను కూడా పూర్తి చేశారు. సాంప్రదాయ చేతివృత్తులవారికి మద్దతు ఇచ్చేందుకు విశ్వకర్మ పథకం ఉద్భవించింది.
నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికుడికి అవసరమైన పరికరాలను నేరుగా అందించడానికి, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ప్రోత్సహించడానికి, టూల్కిట్ ప్రోత్సాహకంగా 23 లక్షలకు పైగా ఇ-వోచర్లను జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు రూ. 13,000 కోట్ల ఆర్థిక వ్యయంతో విశ్వకర్మ దినోత్సవం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 17, 2023న ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ పథకం ప్రారంభించబడింది.
ఈ చేతివృత్తులవారు మరియు చేతివృత్తులవారి నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం, వారి ఉత్పత్తులు,సేవల పరిధిని పెంచడం ద్వారా వారి జీవితాలను పెంపొందించడానికి ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ కౌశల్ సమ్మాన్ యోజన ప్రారంభించబడింది. ఇది గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాలలోని వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించడం, మహిళా సాధికారత, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఓబీసీలు, కొండ ప్రాంతాల నివాసితులు వంటి అణగారిన లేదా వెనుకబడిన సమూహాల కోసం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.
ప్రతి జిల్లాలో పరిధిని విస్తరించడానికి, దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో జిల్లా ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ యూనిట్లు (డీపీఎంయూలు) నియమించబడ్డాయి. డీపీఎంయూల పాత్ర ఏమిటంటే, పథకం ప్రయోజనాల గురించి అవగాహన కల్పించడం, అలాగే విశ్వకర్మలకు శిక్షణ తేదీలు, బ్యాచ్ సమయాలు, శిక్షణ కేంద్రాల స్థానం, వాటాదారుల సమన్వయం మరియు శిక్షణ మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి ఉండేలా మరియు సమ్మతిని నిర్ధారించుకోవడానికి శిక్షణ కేంద్రాలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించడం. ఈ పథకం కింద నియమించబడిన మొత్తం DPMUల సంఖ్య 497 (జూలై 2025 నాటికి), వీరు దేశంలోని 618 జిల్లాలను కవర్ చేస్తున్నారు.