Jwala Gutta: 30 లీటర్ల తల్లిపాలను దానం చేసిన జ్వాలా గుత్తా
తన రెండవ బిడ్డ జన్మించిన తర్వాత బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి జ్వాలా గుత్తా ఇటీవల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తల్లిపాలను దానం చేసారు. ఈ దానం ద్వారా ఆమె పోషకాహార లోపంతో వుండే శిశువుల ఆరోగ్యానికి తన మద్దతును ప్రకటించారు. దాత పాలు ప్రాణాలను కాపాడే ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ ఆమె సోషల్ మీడియాలో తన సహకారాన్ని ప్రకటించింది. సోషల్ మీడియా పోస్టులో ఆమె.. తల్లి పాలు ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. అనారోగ్య శిశువులకు, దాత పాలు జీవితాన్ని ఇస్తాయి. మీరు దానం చేయగలిగితే, మీరు అవసరంలో ఉన్న కుటుంబానికి ప్రాణదాత కావచ్చు. ఈ విషయాన్ని పంచుకోండి, తల్లి పాల బ్యాంకులకు మద్దతు ఇవ్వండి అంటూ పేర్కొంది. జ్వాలా గుత్తా ఇప్పటివరకు 30 లీటర్ల తల్లి పాలను దానం చేసారు.
తక్కువ బరువున్న, అనాథ శిశువులకు లేదా తల్లులు తగినంత పాలు ఉత్పత్తి చేయలేని వారికి తల్లిపాలు అవసరం. వీటిని పాల బ్యాంకులలో నిల్వ చేయవచ్చు, అక్కడ దాత తల్లులు అంటే.. తమ సొంత శిశువుల అవసరానికి మించి పాలు ఉత్పత్తి చేసేవారు, తమ సొంత శిశువుల కోసం తమ పాలను వ్యక్తీకరించి నిల్వ చేస్తారు లేదా పాశ్చరైజ్ చేసి తమ తల్లులు అనారోగ్యంతో, పాలు ఉత్పత్తి చేయలేని లేదా మరణించిన తల్లులు అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లలకు దానం చేయవచ్చు. ఢిల్లీలో లేడీ హార్డింజ్ మెడికల్ కాలేజ్, ఎయిమ్స్, ఇప్పుడు సఫ్దర్జంగ్ హాస్పిటల్లోని పీడియాట్రిక్ విభాగంలో మూడు ప్రభుత్వ పాల బ్యాంకులు ఉన్నాయి.
హ్యూమన్ మిల్క్ బ్యాంకింగ్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఒక తల్లి ఏదో కారణం చేత తన బిడ్డకు నేరుగా పాలు ఇవ్వలేకపోతే, ఆమె తల్లి పాలను పిండి శిశువుకు ఇవ్వాలి. తల్లి సొంత పాలు అందుబాటులో లేకుంటే లేదా సరిపోకపోతే, తదుపరి ఉత్తమ ఎంపిక పాశ్చరైజ్డ్ దాత మానవ పాలు ఉపయోగించడం. దాతలలో బేబీ క్లినిక్లకు హాజరయ్యే తల్లులు, నియోనాటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లలో ఉన్న పిల్లలు ఉన్న తల్లులు, తమ పిల్లలను కోల్పోయిన కానీ తమ పాలను దానం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు లేదా ఆసుపత్రిలో పాలిచ్చే పని చేసే సిబ్బంది, సమాజం నుండి ప్రేరేపిత తల్లులు ఉండవచ్చు. దాతలకు చెల్లింపులు జరగవు. విరాళం స్వచ్ఛందంగా వుంటుంది.
ఐతే చట్టవిరుద్ధమైన మందులు, పొగాకు ఉత్పత్తులు లేదా నికోటిన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీని ఉపయోగించే లేదా రోజుకు రెండు ఔన్సుల కంటే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ లేదా దానికి సమానమైన లేదా మూడు కెఫిన్ కలిగిన పానీయాలు తీసుకునే మహిళలు తల్లి పాలను దానం చేయలేరు. అవయవ మార్పిడి, రక్త మార్పిడి గ్రహీతలు కూడా అర్హత పొందలేరు. దాతలు స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియకు లోనవుతారు, అక్కడ వారు హెచ్ఐవి, హెపటైటిస్ A, B, C, లైంగికంగా సంక్రమించే వ్యాధులు, సిఫిలిస్, ప్రవర్తనా సమస్యలేవైనా వున్నాయా అని పరీక్షించబడతారు. స్వీకరించే తల్లులు, అలాగే దాత తల్లులు ఇద్దరూ తమ సమ్మతిని లిఖితపూర్వకంగా ఇవ్వాలి.