మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (14:46 IST)

బెట్టింగ్ యాప్: రాబిన్ ఊతప్ప, యువరాజ్ సింగ్, సోనూ సూద్‌లకు నోటీసులు

Sonu Sood
ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌ల కేసుకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మాజీ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప, నటుడు సోనూ సూద్‌లకు నోటీసులు జారీ చేసింది. యువరాజ్ సింగ్ తరచుగా బెట్టింగ్ యాప్‌లను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడని ఈడీ కనుగొంది. 
 
సెప్టెంబర్ 23న ఏజెన్సీ ముందు హాజరు కావాలని అతనికి సమన్లు ​​జారీ అయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 24న సోను సూద్ హాజరు కానుండగా, సెప్టెంబర్ 22న రాబిన్ ఉతప్ప హాజరు కావాలని కోరింది. గతంలో, ఇదే కేసులో నటులు మిమి చక్రవర్తి మరియు ఊర్వశి రౌతేలాకు కూడా సమన్లు ​​జారీ అయ్యాయి. 
 
అక్రమ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లను సమర్థిస్తున్న లేదా వాటితో సంబంధం కలిగి ఉన్న ప్రముఖులపై ఈడీ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. బెట్టింగ్ యాప్‌లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ కేసులో క్రికెటర్లు శిఖర్ ధావన్, సురేష్ రైనాను గతంలో ప్రశ్నించారు. 
 
ఒక నిర్దిష్ట బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌తో అతని సంబంధాల గురించి శిఖర్ ధావన్‌ను విచారించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్, వినియోగానికి సంబంధించిన బహుళ కేసులను ఈడీ విచారిస్తోంది. మాజీ క్రికెటర్లు సమన్లను పాటిస్తారా, నిర్దేశించిన విధంగా హాజరవుతారా అనేది ఇంకా తెలియలేదు. 
 
బెట్టింగ్ యాప్‌లు వినియోగదారులకు పెద్ద ఆర్థిక నష్టాలను కలిగించాయి. కొన్ని విషాదకరమైన సందర్భాల్లో ఆత్మహత్యలకు కూడా దారితీశాయి. ప్రజల ఆగ్రహం పెరిగిన తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్య తీసుకుని ఆగస్టు 21న ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ప్రమోషన్, నియంత్రణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది.

గ్రామీణ రాజకీయాలలో స్త్రీ ముద్ర చూపిస్తూ ప్రభుత్వ సారాయి దుకాణం చిత్రం

గ్రామీణ రాజకీయాలలో స్త్రీ ముద్ర చూపిస్తూ ప్రభుత్వ సారాయి దుకాణం చిత్రంనరసింహా నంది రచన దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం ప్రభుత్వ సారాయి దుకాణం. దైవ నరేష్ గౌడ, పరిగి స్రవంతి మల్లిక్ నిర్మాతలుగా మురళీమోహన్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీలో నాగిరెడ్డి ఎడిటింగ్ చేస్తూ సిద్ధార్థ్ సంగీతాన్ని అందించారు. సదన్ హాసన్, విక్రమ్ జిత్, నరేష్ రాజు, వినయ్ బాబు హీరోలుగా శ్రీలు దాసరి, అదితి మైకేల్, మోహన సిద్ధి హీరోయిన్లుగా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

Mohanlal: మైథాల‌జీ ఎలిమెంట్స్‌తో యోధునిగా మోహ‌న్‌లాల్ మూవీ వృష‌భ

Mohanlal: మైథాల‌జీ ఎలిమెంట్స్‌తో యోధునిగా మోహ‌న్‌లాల్ మూవీ వృష‌భప్ర‌స్తుతం మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ పాన్ ఇండియ‌న్ మూవీ వృష‌భ‌లో హీరోగా న‌టిస్తున్నారు మోహ‌న్‌లాల్‌. హిస్టారిక‌ల్ యాక్ష‌న్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కుతోన్న ఈ మూవీపై అనౌన్స్‌మెంట్ నుంచే ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్‌ భారీ స్థాయిలో ఏర్ప‌డ్డాయి. మ‌ల‌యాళ సినీ చ‌రిత్ర‌లోనే భారీ బ‌డ్జెట్ సినిమాల్లో ఒక‌టిగా రూపొందుతోన్న వృష‌భ‌ సినిమాకు నంద కిషోర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు.

Barbarik: పైసా ఖర్చులేకుండా పబ్లిసిటీ వచ్చింది : విజయ్‌పాల్ రెడ్డి ఆదిదాల

Barbarik: పైసా ఖర్చులేకుండా పబ్లిసిటీ వచ్చింది : విజయ్‌పాల్ రెడ్డి ఆదిదాలసినిమా నిర్మాణానికి కోట్లలో ఖర్చుపెడితే అందుకు పబ్లిసిటీకి కూడా చాలా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. చిన్న సినిమాలకు చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పబ్లిసిటీపరంగా చాలా వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. అలాంటిది పైసా ఖర్చులేకుండా సోషల్ మీడియాలోనూ బయట పెద్ద పబ్లిసిటీ తన సినిమాకు వచ్చిందంటూ నిర్మాత విజయ్‌పాల్ రెడ్డి ఆదిదాల. ఆయన తీసిన సినిమా త్రిబనాధరి బార్బారిక్.

అనుష్క శెట్టి బాటలో ఐశ్వర్య లక్ష్మి.. సోషల్ మీడియాకు బైబై

అనుష్క శెట్టి బాటలో ఐశ్వర్య లక్ష్మి.. సోషల్ మీడియాకు బైబైనటి అనుష్క శెట్టి సోషల్ మీడియాకు బైబై చెప్పేసింది. ప్రస్తుతం ఇదే బాటలో ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలని నిర్ణయించుకుంది. ఈ వార్త ఆన్‌లైన్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సెలెబ్రిటీలు సోషల్ మీడియాను విడిచిపెట్టడం చిన్న విషయం కాదు. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు తరచుగా సినిమాలను ప్రోత్సహించడానికి, ఇమేజ్‌ కోసం, అభిమానులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి చాలా ముఖ్యమైనవిగా భావిస్తారు. అయితే గోప్యత సోషల్ మీడియా దూరంగా వుంటుంది.

Naresh: అమ్మ కోప్పడితే చనిపోవాలనుకున్నా: నరేశ్; అమ్మకు అబద్దాలు చెప్పేదాన్ని : వాసుకీ

Naresh: అమ్మ కోప్పడితే చనిపోవాలనుకున్నా: నరేశ్; అమ్మకు అబద్దాలు చెప్పేదాన్ని : వాసుకీతల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య అంతరాలు చాలా పెరిగిపోతున్నాయి. ఒకప్పటి జనరేషన్ కీ ఇప్పటికీ చాలా తేడా వుంది. అయితే అప్పటికీ ఇప్పటికీ మార్పులేనిది ఏమన్నా వుందంటే పిల్లలు నిజాలు చెప్పకపోవడమే అంటూ సీనియర్ నటులు నరేశ్, వాసుకీ తెలియజేశారు. వారిద్దరూ భార్యభర్తలుగా బ్యూటీ అనే సినిమాలో నటించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న విడుదల కాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా కథ గురించి చెబుతూ తామూ కథలోని పాత్రలకూ కనెక్ట్ అయ్యామని వివరించారు.

Watch More Videos

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?

Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా మీ సొంతం అవుతుంది అంటున్నారు.. ఆయుర్వేద నిపుణులు. ఆవ నూనె శరీరంలో సాధారణ రక్త ప్రసరణకు కూడా సహాయపడుతుంది. ఆవ నూనెను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఆవ నూనె చర్మానికి తేమనిస్తుంది.

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?కొబ్బరి పాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరిపాలు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కొవ్వు ఆమ్లాలతో నిండి ఉంటాయి. జుట్టు చివర్లలో విరిగిపోతుంటే, పొడిగా ఉంటే లేదా పెరగకపోతే, కొబ్బరి పాలను ఉపయోగించవచ్చు. జుట్టు పెరగాలంటే కొబ్బరి పాలను తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని తురుముకుని దానిని మిక్సీలో వేసి పాలు మాత్రం వడకట్టుకోవాలి.

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?పిల్లల్లో కనిపించే అత్యంత సాధారణ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ ఒకటి. దీనిని సులభంగా గుర్తించలేం. నొప్పి, వాపు ఏర్పడితేనే దీనిని కనుగొనడం సాధ్యం. వయోజన ఆర్థరైటిస్ మాదిరిగా కాకుండా, జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా మొత్తం పెరుగుదల, అభివృద్ధి, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌కు మందులు, చికిత్సలు తీసుకోవాలి.. కానీ తీసుకునే ఆహారంతోనే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌ను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు... వైద్య నిపుణులు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com