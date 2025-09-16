బెట్టింగ్ యాప్: రాబిన్ ఊతప్ప, యువరాజ్ సింగ్, సోనూ సూద్లకు నోటీసులు
ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ల కేసుకు సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మాజీ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప, నటుడు సోనూ సూద్లకు నోటీసులు జారీ చేసింది. యువరాజ్ సింగ్ తరచుగా బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడని ఈడీ కనుగొంది.
సెప్టెంబర్ 23న ఏజెన్సీ ముందు హాజరు కావాలని అతనికి సమన్లు జారీ అయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 24న సోను సూద్ హాజరు కానుండగా, సెప్టెంబర్ 22న రాబిన్ ఉతప్ప హాజరు కావాలని కోరింది. గతంలో, ఇదే కేసులో నటులు మిమి చక్రవర్తి మరియు ఊర్వశి రౌతేలాకు కూడా సమన్లు జారీ అయ్యాయి.
అక్రమ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్లను సమర్థిస్తున్న లేదా వాటితో సంబంధం కలిగి ఉన్న ప్రముఖులపై ఈడీ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. బెట్టింగ్ యాప్లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ కేసులో క్రికెటర్లు శిఖర్ ధావన్, సురేష్ రైనాను గతంలో ప్రశ్నించారు.
ఒక నిర్దిష్ట బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్తో అతని సంబంధాల గురించి శిఖర్ ధావన్ను విచారించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రమోషన్, వినియోగానికి సంబంధించిన బహుళ కేసులను ఈడీ విచారిస్తోంది. మాజీ క్రికెటర్లు సమన్లను పాటిస్తారా, నిర్దేశించిన విధంగా హాజరవుతారా అనేది ఇంకా తెలియలేదు.
బెట్టింగ్ యాప్లు వినియోగదారులకు పెద్ద ఆర్థిక నష్టాలను కలిగించాయి. కొన్ని విషాదకరమైన సందర్భాల్లో ఆత్మహత్యలకు కూడా దారితీశాయి. ప్రజల ఆగ్రహం పెరిగిన తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్య తీసుకుని ఆగస్టు 21న ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ప్రమోషన్, నియంత్రణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది.