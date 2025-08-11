టాలీవుడ్ నటుడు రానా దగ్గుబాటి సోమవారం అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రమోషన్కు సంబంధించిన కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ముందు హాజరయ్యారు. బషీర్బాగ్లోని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి ఉదయం 10.30 గంటల ప్రాంతంలో హాజరయ్యారు.
ఈ కేసులో ఈడీ ముందు హాజరైన మూడవ నటుడు ఆయన. గతంలో, విజయ్ దేవరకొండ, ప్రకాష్ రాజ్ కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ముందు హాజరయ్యారు. జూలై 23న హాజరు కావాలని రానాకు నోటీసు జారీ చేయబడింది. కానీ సినిమా షూటింగ్ కారణంగా ఆయన హాజరు కాలేకపోయారు. ప్రత్యామ్నాయ తేదీ ఇవ్వాలని ఈడీని అభ్యర్థించారు.
ఈ కేసులో గత నెలలో ఈడీ నటులు రానా దగ్గుబాటి, ప్రకాష్ రాజ్, విజయ్ దేవరకొండ, మంచు లక్ష్మిలకు సమన్లు జారీ చేసింది. జూలై 30న ప్రకాష్ రాజ్ హాజరు కాగా, ఆగస్టు 6న విజయ దేవరకొండను ప్రశ్నించారు.
ఆగస్టు 13న హాజరు కావాలని మంచు లక్ష్మిని ఆదేశించారు. చట్టవిరుద్ధమైన బెట్టింగ్ యాప్లను సమర్థిస్తున్నారనే ఆరోపణలతో జూలై 10న ఈడీ బుక్ చేసిన 29 మంది ప్రముఖులలో ఈ నలుగురు నటులు ఉన్నారు. 1867 నాటి పబ్లిక్ జూదం చట్టం ఉల్లంఘించి, అక్రమ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్లను ప్రోత్సహించారనే ఆరోపణలతో 29 మంది నటులు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, యూట్యూబర్లపై కేంద్ర ఏజెన్సీ ఈసీఐఆర్ దాఖలు చేసింది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో నమోదైన ఐదు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద దర్యాప్తు జరిగింది.
ఆగస్టు 6న ప్రశ్నించిన తర్వాత, విజయ్ దేవరకొండ తాను ఆమోదించిన గేమింగ్ యాప్ గురించి ప్రశ్నించడానికి తనను సమన్లు పంపినట్లు పేర్కొన్నాడు.
గేమింగ్ యాప్లు చట్టబద్ధమైనవి, ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడ్డాయి. వ్యాపారంగా లైసెన్స్ పొందాయి కాబట్టి తాను గేమింగ్ యాప్ను ఆమోదించానని రానా పేర్కొన్నాడు. ఖాతా, కంపెనీ, ఆర్థిక లావాదేవీల వంటి వివరాలను ఆయన అందించారు. ఎండార్స్మెంట్ కోసం తాను ఎటువంటి చెల్లింపు తీసుకోలేదని ప్రకాష్ రాజ్ జూలై 30న ఈడీ అధికారులకు చెప్పారు.
2016లో బెట్టింగ్ యాప్ కోసం తాను చేసిన ప్రకటన గురించి అధికారులు వివరాలు తీసుకున్నారు. తన మనస్సాక్షి తనను అలా చేయడానికి అనుమతించకపోవడంతో తాను ఎటువంటి చెల్లింపు తీసుకోలేదని ప్రకాష్ రాజ్ ఈడీ అధికారులకు చెప్పానని చెప్పారు.
గేమింగ్ యాప్ కోసం తాను ఒకే ఒక ప్రకటన చేశానని, కానీ తర్వాత తాను అలా చేయకూడదని గ్రహించానని ప్రకాశ్ రాజ్ పునరుద్ఘాటించారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో విజయ్ దేవరకొండ, రానా దగ్గుబాటి, ప్రకాష్ రాజ్, తదితరులపై బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రోత్సహిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై సైబరాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.