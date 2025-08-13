బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025 (11:46 IST)

Manchu Lakshmi: ఈడీ ఎదుట హాజరైన మంచు లక్ష్మీ ప్రసన్న

అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌కు సంబంధించిన కేసులో నటి మంచు లక్ష్మీ ప్రసన్న బుధవారం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ముందు హాజరయ్యారు. నిర్మాత కూడా అయిన లక్ష్మీ ఉదయం 10.30 గంటల ప్రాంతంలో బషీర్‌బాగ్‌లోని ED ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు.
 
బెట్టింగ్ యాప్‌లకు ఆమోదం, ఆమె సంతకం చేసిన ఒప్పందాలు, ఆమె అందుకున్న పారితోషికం గురించి ఈడీ  అధికారులు ఆమెను ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర ఏజెన్సీ స్టేట్‌మెంట్‌లను నమోదు చేసి ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి వివరాలను సేకరించవచ్చు.
 
ఈ కేసులో ఈడీ ముందు హాజరైన నాల్గవ నటుడు మంచు లక్ష్మీ. ప్రకాష్ రాజ్, విజయ్ దేవరకొండ, రానా దగ్గుబాటి ఇప్పటికే కేంద్ర ఏజెన్సీ ముందు హాజరయ్యారు. ఈ నటులను ఒక్కొక్కరిని 4-5 గంటలు ప్రశ్నించారు. సోమవారం దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు రానా దగ్గుబాటిని ప్రశ్నించారు.
 
గత నెలలో ఈడీ ఈ కేసులో నటులు రానా దగ్గుబాటి, ప్రకాష్ రాజ్, విజయ్ దేవరకొండ, మంచు లక్ష్మిలను సమన్లు జారీ చేసింది. జూలై 30న ప్రకాష్ రాజ్ హాజరు కాగా, ఆగస్టు 6న విజయ దేవరకొండను ప్రశ్నించారు. చట్టవిరుద్ధమైన బెట్టింగ్ యాప్‌లను సమర్థిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై జూలై 10న ఈడీ కేసు నమోదు చేసిన 29 మంది ప్రముఖులలో ఈ నలుగురు నటులు ఉన్నారు.
 
పబ్లిక్ జూదం చట్టం, 1867ను ఉల్లంఘించి, అక్రమ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లను ప్రోత్సహించినందుకు 29 మంది నటులు, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు, యూట్యూబర్‌లపై కేంద్ర ఏజెన్సీ ఈసీఐఆర్ దాఖలు చేసింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నమోదైన ఐదు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద దర్యాప్తు జరిగింది.
 
ఈ సంవత్సరం మార్చిలో, బెట్టింగ్ యాప్‌లను ప్రోత్సహించారనే ఆరోపణలపై విజయ్ దేవరకొండ, రానా దగ్గుబాటి, ప్రకాష్ రాజ్, ఇతరులపై సైబరాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. చట్టబద్ధంగా అనుమతించబడిన ఆన్‌లైన్ నైపుణ్యం ఆధారిత గేమ్‌లను మాత్రమే తాము ఆమోదించామని రానా దగ్గుబాటి, విజయ్ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు. 
 
ఆగస్టు 6న ఈడీ ప్రశ్నించిన తర్వాత, తాను ఆమోదించిన గేమింగ్ యాప్ గురించి ప్రశ్నించడానికి తనను సమన్లు పంపినట్లు విజయ్ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు.

