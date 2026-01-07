కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు
కాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది.
టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది.
బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది.
కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది.
కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు.
గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.