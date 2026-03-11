హరీష్ రావు గుంటనక్క.. సరే.. జగన్, పవన్, లోకేష్లపై కల్వకుంట్ల కవిత ఏమన్నారు?
కేసీఆర్ తనయ, తెలంగాణ జాగృతి చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత చాలా సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. అయితే ఖమ్మంలో మంగళవారం వెనుకబడిన వర్గాల కోసం ఆమె దూకుడుగా పోరాడుతున్నారు. తాజాగా కవిత ఒక సోషల్ మీడియా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ ఇంటర్వ్యూ ముగింపులో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ రాజకీయ నాయకులపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించమని యాంకర్ కవితను అభ్యర్థించారు.
యాంకర్ అడిగిన రాజకీయ నేతలపై తన అభిప్రాయాన్ని కచ్చితంగా చెప్పేశారు కవిత. కేసీఆర్ను గొప్ప ఉద్యమ యోధుడు అని, తన సోదరుడు కేటీఆర్ను కంటెంట్ సృష్టికర్త అని కవిత అభివర్ణించారు. అలాగే హరీష్ రావును నక్క అని, సంతోష్ రావు పేరును తోసిపుచ్చారు.
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఫ్లాప్ సీఎం అని పిలిచారు. ఇక వైఎస్ఆర్ మంచి నాయకుడని, వైఎస్ జగన్ను బలమైన నాయకుడని ఆమె అన్నారు. వైఎస్ షర్మిలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా కనీసం ఒక్కసారైనా చూడాలని ఆశిస్తున్నట్లు ఆమె చెప్పారు.
అలాగే బీజేపీ నేతల్లో బండి సంజయ్ను ఏమీ చేయనివ్వబోమని అన్నారు. ధర్మపురి అరవింద్ను పెద్ద అబద్ధాలకోరు అని, ఈటెల రాజేందర్ను బలమైన పోరాట యోధుడు అని అభివర్ణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నేతలపై కూడా కవిత తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గురించి యాంకర్ కవితను అడిగారు. ఇందుకు సమాధానంగా గొప్ప నాయకత్వానికి ఆయన ఒక ఉదాహరణ అని కవిత అన్నారు. మంత్ర నారా లోకేష్ రాజకీయాలు ఇంకా నేర్చుకుంటున్నారని కవిత అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇకపోతే.. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం అస్సలు సీరియస్ కాదని కవిత అన్నారు. చివరగా, యాంకర్ కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. కవిత వెంటనే, సూపర్, తెలంగాణ భవిష్యత్ ముఖ్యమంత్రి అని అన్నారు. రాజకీయ నాయకుల గురించి తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను పక్కనపెట్టి, కవిత తనపై వుంచిన విశ్వాసం తన మద్దతుదారుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఈ ఇంటర్వ్యూకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.