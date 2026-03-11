Supreme Court: వివేకా హత్య కేసు.. 4 వారాల్లోగా విచారణ పూర్తి చేసి తీర్పు ఇవ్వాలి.. సుప్రీం
చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న వైఎస్ వివేకా హత్య కేసు కీలక దశకు చేరుకుంది. నాలుగు వారాల్లోగా విచారణ పూర్తి చేసి తీర్పు వెలువరించాలని సుప్రీంకోర్టు తెలంగాణ హైకోర్టును ఆదేశించింది. సీబీఐ దర్యాప్తు ఇప్పటికే పూర్తయినందున కేసును మరింత పొడిగించరాదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆధారాలను పరిశీలించి, ఇచ్చిన గడువులోగా ఈ విషయాన్ని ముగించాలని న్యాయమూర్తులు హైకోర్టును కోరారు.
వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి మార్చి 15, 2019న కడపలోని తన నివాసంలో హత్యకు గురయ్యారు. ప్రారంభంలో ఈ సంఘటనను గుండెపోటుగా చిత్రీకరించారు. అయితే, తరువాత సీబీఐ దర్యాప్తులో ఇది దారుణ హత్య అని తేలింది.
సంవత్సరాలుగా, ఈ కేసులో అనేక పరిణామాలు జరిగాయి, వాటిలో బహుళ చార్జిషీట్లు, తాజా దర్యాప్తులు ఉన్నాయి. దర్యాప్తు ప్రస్తుతం పూర్తవడంతో, దృష్టి తుది తీర్పుపై మళ్లింది.
విచారణ ప్రక్రియలో ఏవైనా సందేహాలు తలెత్తవచ్చని సుప్రీంకోర్టు పిటిషనర్కు సూచించింది. ఇప్పుడు నాలుగు వారాల గడువు విధించడంతో, ఈ హై ప్రొఫైల్ కేసులో కోర్టు తీర్పు త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది.