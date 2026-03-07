AP Liquor Scam: రూ.441 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ.. ఆ ముగ్గురికి?
ఏపీలో జగన్ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారులు, రూ.4,000 కోట్లకు పైగా అక్రమాలు జరిగి ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక మంది వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది. ఇంకా చాలామంది దర్యాప్తులో ఉన్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తాజాగా కోర్టు అనుమతి పొందిన తర్వాత ఈడీ రూ.441 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. అధికారుల ప్రకారం, ఈ ఆస్తులు కేసులోని ముగ్గురు కీలక నిందితులకు చెందినవి. వారిలో కసిరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి, బూనేటి చాణక్య, ఐఆర్ఎస్ అధికారి దొంతిరెడ్డి వాసుదేవ రెడ్డి ఉన్నారు.
మద్యం పాలసీకి సంబంధించిన అక్రమ లాభాల ద్వారా ఆస్తులు సంపాదించారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
వీరు రాజశేఖర్ రెడ్డికి చెందిన కొన్ని ఆస్తులను ఇప్పటికే అటాచ్ చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం పాలసీ పూర్తిగా మార్చబడిందని దర్యాప్తు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రైవేట్ మద్యం వ్యాపారుల లైసెన్సులు ముగిసిన తర్వాత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్యం రిటైల్ అమ్మకాలను నియంత్రించింది. ఈ కాలంలో, అనేక ప్రముఖ మద్యం బ్రాండ్లు పక్కన పెట్టబడ్డాయని, అంతగా తెలియని బ్రాండ్లు ప్రచారం చేయబడ్డాయని నివేదికలు తెలిపారు.
ఈ బ్రాండ్లలో కొన్ని ఆ సమయంలో అధికార పార్టీతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులతో ముడిపడి ఉన్నాయని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ దుకాణాల ద్వారా తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి మద్యం సరఫరాదారులను కమీషన్లు చెల్లించమని అడిగారు. 12 బాటిళ్లు ఉన్న ప్రతి కేసుపై దాదాపు 18 నుండి 20 శాతం కమిషన్ వసూలు చేసినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా సేకరించిన డబ్బు 2024 ఎన్నికల సమయంలో ఉపయోగించబడి ఉండవచ్చని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు.