సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో లొంగిపోయిన 130మంది మావోయిస్టులు
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో 130మంది మావోయిస్టులు శనివారం లొంగిపోయారు. రేవంత్ రెడ్డి శనివారం మావోయిస్టు అగ్రనేత ముప్పాల లక్ష్మణ్ రావు అలియాస్ గణపతిని, ప్రస్తుతం అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఇతర సీనియర్ నాయకులతో కలిసి పోలీసుల ముందు లొంగిపోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
గణపతి ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని అధికారులు తనకు తెలియజేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున, గణపతి, ఇతర కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు ఆయుధాలతో పాటు పోలీసుల ముందు లొంగిపోతే వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని తాను హామీ ఇస్తున్నానని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
శనివారం బంజారాహిల్స్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో 130 మంది మావోయిస్టులు తన ముందు లొంగిపోయిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హింసకు అవకాశం లేదని పేర్కొంటూ, మావోయిస్టులు హింసను విడనాడి ప్రధాన స్రవంతిలో చేరాలని ఆయన కోరారు.
లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం, సరైన పునరావాసం కల్పిస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. తాను కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలిశానని లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ఆర్థిక సహాయం, గృహాన్ని అందించాలని కోరినట్లు రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.