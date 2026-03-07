వెబ్ సిరీస్లో ఛాన్సిస్తానని అలాంటి వీడియో తీసి ఎఫ్బీలో అప్ చేశాడు.. ఆపై కేసు
అవకాశాల పేరిట చాలామంది యువతులు మోసపోతున్నారు. తాజాగా వెబ్ సిరీస్ ఆడిషన్ పేరుతో ఒక యువతిని నమ్మించి, అసభ్యకర వీడియోలు చిత్రీకరించి వేధిస్తున్న ఒక డైరెక్టర్పై కేసు నమోదైంది. కేసు వివరాల్లోకి వెళితే... ఏపీలోని కాకినాడకు చెందిన 23 ఏళ్ల యువతి సినీ రంగంపై ఆసక్తితో హైదరాబాద్కు వచ్చి, యూసుఫ్గూడలోని తన స్నేహితురాలి వద్ద ఉంటూ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో శంకర్ అనే వ్యక్తి తాను డైరెక్టర్నని పరిచయం చేసుకుని, ఒక వెబ్ సిరీస్లో అవకాశం ఇప్పిస్తానని ఆమెను నమ్మించాడు.
ఆడిషన్ పేరుతో ఆమెపై కొన్ని అభ్యంతరకర సన్నివేశాలను చిత్రీకరించాడు. అనంతరం ఆ వీడియోలను బాధితురాలి అనుమతి లేకుండా తన ఫేస్బుక్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయి, చివరకు ఆమె తల్లిదండ్రుల వరకు చేరడంతో, వారు యువతిని తీవ్రంగా మందలించారు.
దీంతో ఆందోళన చెందిన బాధిత యువతి ఆ వీడియోలను డిలీట్ చేయాలని డైరెక్టర్ను కోరగా, అతను బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం మొదలెట్టాడు. ఇక దిక్కుతోచని స్థితిలో యువతి జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు నిందితుడు శంకర్పై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.