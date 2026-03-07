భారతదేశంలో హార్లే-డేవిడ్సన్, హీరో మోటోకార్ప్ ప్రీమియం నెట్వర్క్ విస్తరణ వేగవంతం
హార్లే-డేవిడ్సన్, హీరో మోటోకార్ప్, తమ భాగస్వామ్యంతో, నేడు కేరళలోని కొచ్చి, కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో తమ కొత్త పూర్తి శ్రేణి హార్లే-డేవిడ్సన్ డీలర్షిప్లను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించాయి. ఈ మైలురాయి భారతదేశంలో హార్లే-డేవిడ్సన్ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగును సూచిస్తుంది. దీనితో దేశవ్యాప్తంగా తన నెట్వర్క్ 22 ఫుల్-లైన్ డీలర్షిప్లకు చేరుకుంది. ఈ విస్తరణ దేశంలోని ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ విభాగానికి ఈ బ్రాండ్ దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది.
కొత్త డీలర్షిప్లు భారతదేశంలో పూర్తి హార్లే-డేవిడ్సన్ పోర్ట్ఫోలియోను విక్రయిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తం గా సోర్సింగ్ చేయబడిన CBU(కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్) మోడళ్లతో పాటు హీరో మోటోకార్ప్ తయారు చేసిన హార్లే-డేవిడ్సన్ X440, X440 T, వాటి వేరియంట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ అవుట్ లెట్స్ కొనుగోలుదారులు మొత్తం హార్లే-డేవిడ్సన్ శ్రేణిని ఒకే పైకప్పు క్రింద సజావుగా యాక్సెస్ చేసేలా చేస్తా యి. అంతేగాకుండా హార్లే-డేవిడ్సన్ బ్రాండ్ తాజా దృశ్య గుర్తింపును సూచిస్తాయి. అదనంగా, డీలర్షిప్ స్టోర్స్ హార్లే-డేవిడ్సన్ జెన్యూన్ మర్చండైజ్, యాక్సెసరీస్తో పాటు పూర్తిగా 3S అంటే అమ్మకాలు, సర్వీ స్, స్పేర్స్ కేంద్రాలుగా కూడా పనిచేస్తాయి; స్థానిక చాప్టర్ల ద్వారా హార్లే ఓనర్స్ గ్రూప్ (H.O.G) కమ్యూ నిటీ ప్రోగ్రామ్ను నిర్వహిస్తాయి.
డీలర్షిప్ ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా, హార్లే-డేవిడ్సన్, హీరో మోటోకార్ప్ ప్రారంభ రైడ్స్ను సహ నిర్వహణ చేస్తున్నాయి. ఇవి ప్రతి నగరంలోని ప్రస్తుత హార్లే-డేవిడ్సన్ యజమానులను ఒకచోట చేర్చి బ్రాండ్ వారసత్వం, విలువలు, స్వేచ్ఛా స్ఫూర్తిని వేడుక చేసుకుంటాయి. బెంగళూరు 2026 మార్చి 1న ప్రారంభ రైడ్ను నిర్వహించగా, కొచ్చి 2026 మార్చి 31న తన రైడ్ను నిర్వహించనుంది.
ఈ సందర్భంగా హీరో మోటోకార్ప్ హార్లే-డేవిడ్సన్ బిజినెస్ యూనిట్ హెడ్ రవి అవలూర్ మాట్లాడుతూ, హార్లే-డేవిడ్సన్, హీరో మోటోకార్ప్ మధ్య భాగస్వామ్యం భారతదేశంలో పూర్తి హార్లే-డేవిడ్సన్ విభాగా న్ని అందించే కొత్త ఫుల్-లైన్ డీలర్షిప్లను ప్రవేశపెట్టడంతో మా ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవడానికి వీలు కల్పించింది. ప్రారంభ రైడ్తో పాటు ఈ డీలర్షిప్ల ప్రకటన, బలమైన, నిమగ్నత కలిగిన రైడర్ కమ్యూనిటీని నిర్మించడానికి మా నిరంతర భాగస్వామ్య నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. రెండు నగరాలకు కూడా రైడింగ్ సంస్కృతికి సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉన్నందున ముఖ్యంగా ఇది కొచ్చి, బెంగళూరులో అర్థవంతంగా ఉంటుంది. ప్రపంచ స్థాయి ఉత్పత్తి, రిటైల్ అనుభవం, విక్రయానంతర మౌలిక సదుపాయాలతో మద్దతు ఇచ్చే బలమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్రీమియం మోటార్సైక్లింగ్ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలనే మా దార్శనికతను కూడా ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది అని అన్నారు.
వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడంలో, భారతదేశం అంతటా హార్లే-డేవిడ్సన్ కమ్యూనిటీని విస్తరించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన H-D X440కి లభించిన అసాధారణ మార్కెట్ స్పందన ద్వారా ప్రీమియం నెట్వర్క్ విస్తరణ బలమైన జోరును పొందుతోంది. మెరుగైన రైడర్ సామర్థ్యాలతో కూడిన H-D X440 T పరిచయం ఈ ప్లాట్ఫామ్ విజయాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది, తద్వారా కొత్త తరం రైడర్లను ఈ బ్రాండ్లోకి ఆహ్వానిస్తుంది. హార్లే-డేవిడ్సన్ వారసత్వాన్ని సందర్భోచితంగా, ఆకాంక్షించేదిగా, అందుబాటులో ఉండేదిగా చేస్తుంది. ఇంకా, గత సంవత్సరం చివరి నాటికి క్రూయిజర్ సాఫ్ట్టైల్ 117 లైనప్ పరిచయం, CVO (కస్టమ్ వెహికల్ ఆపరేషన్స్) మోడళ్ల పునరాగమనం భారతదేశం అంతటా హార్లే-డేవిడ్సన్ కస్టమర్ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరిచాయి.