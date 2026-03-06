అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రా
భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 500 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్న బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, గురువారం రాత్రి ముంబై వేదికగా ఇంగ్లండ్తో జరిగిన సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో బుమ్రా ఈ ఘనత సాధించాడు. ఇంగ్లండ్ ఇన్నింగ్స్ ఐదో ఓవరులో బౌలింగ్కు వచ్చిన బుమ్రా.. తాను వేసిన తొలి బంతికే ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ను ఔట్ చేయడం ద్వారా 500వ వికెట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
ఈ వికెట్తో అనిల్ కుంబ్లే, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, హర్భజన్ సింగ్, కపిల్ దేవ్, జహీర్ ఖాన్, రవీంద్ర జడేజా, జవగల్ శ్రీనాథ్ సరసన బుమ్రా చేరాడు. ఈ ఘనత సాధించిన ఎనిమిదో భారత బౌలర్గా ఆయన చరిత్రకెక్కాడు. 2016 జనవరిలో ఆస్ట్రేలియాపై అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన బుమ్రా.. ఇప్పటివరకు అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. 32 ఏళ్ల ఈ అహ్మదాబాద్ చెందిన ఈ బౌలర్.. ఇప్పటివరకు 52 టెస్టుల్లో 234, 89 వన్డేల్లో 149, 94 టీ20ల్లో 117 వికెట్లు పడగొట్టి తన సత్తా చాటాడు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని భారత జట్టులో బుమ్రా కీలక అస్త్రంగా మారాడు. ప్రస్తుత ప్రపంచకప్ ఇప్పటివరకు 6 మ్యాచ్ 10 వికెట్లు తీశాడు. సూపర్-8 దశలో దక్షిణాఫ్రికా, వెస్టిండీస్లపై అద్భుతంగా రాణించడమేకాకుండా, గత నెలలో కొలంబో వేదికగా పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో తన మొదటి ఓవర్లోనే ఇద్దరు బ్యాటర్లను (సయం ఆయూబ్, సల్మాన్ అలీ ఆఘా) పెవిలియన్కు పంపి సంచలనం సృష్టించాడు. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో భారత్ తరపున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గానూ బుమ్రా కొనసాగుతున్నాడు.